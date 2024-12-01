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Происшествия «Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске — видео

«Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске — видео

По словам очевидцев, сотрудники ГАИ гонялись за водителем по левому берегу

7 323
40 комментариев

Автомобилиста задержали на улице Котовского

Источник:

В Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялись более восьми машин. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Этот парень гонял сотрудников по улице Ватутина, мы пока с магазина шли, они четыре раза мимо проехали, — написала в комментариях под постом очевидец.

— Пролетел по микрорайону «Сад Кирова» по встречке, а за ним шесть экипажей, - рассказал читатель НГС.

Судя по кадрам, в погоню за гонщиком бросились не менее восьми экипажей ГАИ. Поймать лихача удалось напротив дома на улице Котовского, 47.

Источник:

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», нарушитель пытался скрыться от 10 патрульных машин. Очевидцы рассказывают, что лихач ехал на старенькой Toyota Camry, за рулем был молодой человек.

Источник:

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.

Если вам что-либо известно о случившемся, вы видели, как автомобилист проезжал мимо, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно сотрудники полиции пустились в погоню за лихачом на каршеринге на Красном проспекте.

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ГАИ Погоня Лихач Водитель
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Комментарии
40
281756804
2 часа
Сначала 6 экипажей. Потом 10 Я сомневаюсь , что во всём городе 10 наберется.
Alx_nsk
2 часа
Рейд бы устроили против кривофарных автомобилей. Еду за фурой, а сзади свтит туманками так, что через мою крышу в фуру бьёт, на фуре мой полный силуэт виден.
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