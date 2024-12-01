«Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске — видео

Автомобилиста задержали на улице Котовского Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»











В Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялись более восьми машин. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Этот парень гонял сотрудников по улице Ватутина, мы пока с магазина шли, они четыре раза мимо проехали, — написала в комментариях под постом очевидец.

— Пролетел по микрорайону «Сад Кирова» по встречке, а за ним шесть экипажей, - рассказал читатель НГС.

Судя по кадрам, в погоню за гонщиком бросились не менее восьми экипажей ГАИ. Поймать лихача удалось напротив дома на улице Котовского, 47.

Источник: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», нарушитель пытался скрыться от 10 патрульных машин. Очевидцы рассказывают, что лихач ехал на старенькой Toyota Camry, за рулем был молодой человек.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.