«Летел по встречке, а за ним шесть экипажей»: полицейские устроили погоню в Новосибирске — видео

В Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялись более восьми машин. Видео опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— Этот парень гонял сотрудников по улице Ватутина, мы пока с магазина шли, они четыре раза мимо проехали, — написала в комментариях под постом очевидец.
— Пролетел по микрорайону «Сад Кирова» по встречке, а за ним шесть экипажей, - рассказал читатель НГС.
Судя по кадрам, в погоню за гонщиком бросились не менее восьми экипажей ГАИ. Поймать лихача удалось напротив дома на улице Котовского, 47.
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», нарушитель пытался скрыться от 10 патрульных машин. Очевидцы рассказывают, что лихач ехал на старенькой Toyota Camry, за рулем был молодой человек.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.
Недавно сотрудники полиции пустились в погоню за лихачом на каршеринге на Красном проспекте.