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Город Пострадавшая в страшном ДТП сибирячка родила здорового ребенка: главные новости Новосибирска 22 ноября

Пострадавшая в страшном ДТП сибирячка родила здорового ребенка: главные новости Новосибирска 22 ноября

Пять самых интересных событий по версии читателей НГС

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День выдался богатым на события

Ежедневно происходят десятки новостей. Часть из них набирает сотни просмотров, другие же остаются незамеченными. Редакция НГС выбрала пять самых интересных событий 22 ноября в Новосибирске.

Премия Дарвина: депутата задержали за деньги от кандидата в мэры Новосибирска — детали двух афер в одной спецоперации

На прошлой неделе суд арестовал депутата города Обь Андрея Дарвина. Народный избранник, по версии следствия, в продуктовом магазине получил от знакомого бизнесмена 3 миллиона рублей. Деньги якобы предназначались для решения насущного вопроса: «отмазать» предпринимателя от уголовного дела о мошенничестве. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов посмотрел видео задержания, приоткрыл завесу тайны над личностью потерпевшего и выяснил, что после успешного задержания депутата, его дела, похоже, пошли на поправку.

Пострадавшая в ДТП беременная сибирячка родила здорового ребенка — ее первый сын умер на месте аварии

В Новосибирске беременная женщина, которая попала под колеса иномарки на улице Петухова 19 ноября, родила здорового ребенка. Сбитая женщина была на 37-й неделе беременности, ее увезли в больницу, родился здоровый ребенок, она в состоянии тяжелом, но стабильном. Ее двухлетний сын погиб в ДТП.

«Меня просто решили убрать»: куда с трибун «Сибири» пропал Усатый в каске — история персонажа и его создателя (видео)

Дмитрию Казанцеву 59 лет. Его альтер эго «Усатого в каске» стало очень известным — это главный болельщик хоккейного клуба «Сибирь». На протяжении десяти лет он не пропускал ни один домашний матч новосибирского клуба. Яркий образ болельщика и заводные шоу на трибунах стали визитной карточкой ХК «Сибирь», а сам Усатый — неофициальным талисманом. Но в этом сезоне он не посетил ни одной игры. Корреспондент НГС пообщался с Дмитрием Казанцевым и узнал, куда и почему пропал культовый фанат «Сибири».

Такого не было с 1971 года: Новосибирская область за день установила два температурных рекорда

В Новосибирской области 21 ноября метеостанции зафиксировали сразу два температурных рекорда, рассказала НГС отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. В Сузуне метеостанция показала +2,9 градуса по Цельсию, предыдущий рекорд был в 1971 году — +2,1 градуса. На станции Остров Дальний в Ордынском районе было зафиксировано +1,8 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был в 2004 году — +1,3 градуса.

Новосибирец проверил, есть ли ток в батарее у него дома, — видео, которое вас неприятно удивит

Новосибирцы усомнились, что 23-летнего экспедитора могло убить током из-за зарядного устройства. Мужчина скончался во время разговора по телефону, когда коснулся батареи второй рукой. Один из комментаторов решил проверить это на себе и поделился впечатлениями. Он убедился, что батареи в многоквартирных домах могут находиться под напряжением.

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Комментарии
3
Гость
23 ноября, 10:50
Она точно сибирячка? Как это выяснили?
Гость
23 ноября, 11:40
Родила и родила , для гостей города это вполне нормально . Один умер второй вылез
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