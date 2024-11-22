Новосибирец проверил, есть ли ток в батарее у него дома — видео, которое вас неприятно удивит

Как показал эксперимент, в батареях может быть напряжение Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирцы усомнились, что 23-летнего экспедитора могло убить током из-за зарядного устройства. Мужчина скончался во время разговора по телефону, когда коснулся батареи второй рукой. Один из комментаторов решил проверить это на себе и поделился впечатлениями. Также он убедился, что батареи в многоквартирных домах могут находиться под напряжением.

— Я сделал всё так же, я еще жив. Но! В слушательном динамике при касании рукой батареи появляется небольшое гудение, как в трансформаторе, — написал в комментариях в телеграм-канале АСТ-54 Black Сергей Иванов.

Мужчина решил проверить батарею у себя дома Источник: Сергей Иванов

Позже он выложил видео, на котором проверяет батарею и стоящий на зарядке телефон при помощи мультитестера. На телефон мультитестер не отреагировал, но, когда один из щупов коснулся оголенной части трубы батареи, на экране высветилось около 40 вольт.

— Я предполагаю, что у кого-то из соседей был пробой на систему отопления. Если на батарею кто-то перекинул заземление, это нужно выяснить. Потому что так просто оставлять это нельзя, ведь это может быть не единственный случай. Таких умельцев хватает, — поделился с НГС Сергей Иванов.