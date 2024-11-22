Премия Дарвина: депутата задержали за деньги от кандидата в мэры Новосибирска — детали двух афёр в одной спецоперации

Сделку зафиксировали камеры наблюдения Источник: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области











На прошлой неделе суд арестовал депутата города Обь Андрея Дарвина. Народный избранник, по версии следствия, в продуктовом магазине получил от знакомого бизнесмена 3 миллиона рублей. Деньги якобы предназначались для решения насущного вопроса: «отмазать» предпринимателя от уголовного дела о мошенничестве. В итоге по обвинению в попытке провернуть аферу, поскольку никакого влияния на силовиков не имел, в СИЗО уехал сам депутат. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов посмотрел видео задержания, приоткрыл завесу тайны над личностью потерпевшего и выяснил, что после успешного задержания депутата, его дела, похоже, пошли на поправку. Подробности ниже.

«Подстава» или блестящее задержание

Вечер 14 ноября для Андрея Дарвина не предвещал ничего плохого. Он приехал на встречу со знакомым бизнесменом, оба зашли в продуктовый магазин, сделали покупки, вышли каждый с полиэтиленовым пакетом в руках.

На выходе к мужчинам подбежали несколько человек, схватили Дарвина под руки, один из них представился старшим оперуполномоченным Управления экономической безопасности областного главка МВД. Задержанный, казалось, долго не мог поверить, кто находится перед ним, просил показать удостоверение, а, увидев документ, заметно приуныл. В ногах у него в этот момент лежал полиэтиленовый пакет, который несколько минут назад он держал в руках.

— Скинул, скинул, — повторяют силовики на оперативном видео.

На вопрос, чей пакет, Дарвин кивнул в сторону бизнесмена. Что в пакете? Сказал, что шоколадка для супруги. Его жена в этот момент наблюдала за происходящим из салона автомобиля. Встреча не должна была занять много времени.

Андрей Дарвин попытался оперативно избавиться от пакета, который держал в руках, выходя из магазина Источник: источник НГС

— Я еще раз говорю вам, я спецсубъект, — повторял Дарвин.

— Да-да, мы знаем, какой вы спецсубъект, — отвечали ему оперативники.

Когда задержанный понял, что статус депутата ему в сложившейся ситуации не поможет, переключился на предпринимателя. Он несколько раз поинтересовался «что за дела?» и «что это за подстава», но добиться ответа помешали полицейские, быстро оборвавшие расспросы.

В том самом пакете, как позже сообщили в Следственном комитете, лежали 3 миллиона рублей наличными.

Депутат с изюминкой

Андрей Дарвин — действующий член Совета депутатов города Обь. Именно этим статусом он пытался козырнуть во время задержания. В совете возглавляет фракцию «Единой России».

Дарвин стабильно на протяжении долгого времени избирался депутатом, что не мешало ему стать участником громкого скандала. В январе 2011 года он в компании знакомых отдыхал в обском кафе «Уют». Когда сотрудники собрались закрывать заведение, депутат наотрез отказался покидать помещение. В перепалку с Дарвиным персонал вступать не решился, вызвали полицию. Силовикам тоже досталось: в их адрес депутат разразился нецензурной бранью. Его всё же увезли в отдел полиции, а позже возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти (ст. 319 УК РФ).

Депутат парировал обвинения встречным заявлением. Он заявил, что полицейские отказались представиться по форме и избили его. Впоследствии, по его словам, ему даже пришлось делать операцию на печени. Он написал заявление о превышении силовиками полномочий (ст. 286 УК РФ), но следователи отказали депутату в возбуждении уголовного дела. Самого же Андрея Дарвина признали виновным в оскорблении представителя власти и приговорили к 130 часам обязательных работ.

Андрею Дарвину 46 лет, из которых больше 10 он является депутатом Источник: goslyudi.ru











Параллельно с депутатской деятельностью сегодня Дарвин занимается бизнесом. По данным сервиса «Контру.Фокус», у него есть компания «Металлсибирь Нск», которая преимущественно занимается оптовыми продажами водопроводного и отопительного оборудования. Официально фирма уже несколько лет не получает прибыль.

Возможно, основная статья доходов Андрея Дарвина кроется в иной деятельности. Силовики, например, обвинили его в мошенничестве.

Бизнесмен в активной позиции

14 ноября Андрей Дарвин встретился с бизнесменом не просто так. Депутат, по версии следствия, пообещал предпринимателю, которого сегодня обвиняют в мошенничестве, решить вопрос с силовиками. За 6 миллионов рублей. Эти деньги должны были пойти на изменение меры пресечения для бизнесмена, смягчение возможного наказания, а в идеале — на прекращение уголовного дела вообще.

— При этом фактически на расследование уголовного дела депутат повлиять не мог и связей с должностными лицами правоохранительных органов не имел, — уверяют в Следственном комитете.

После передачи половины суммы народного избранника задержали.

Схема по передаче денег: положить в пакет депутата шоколад, а затем «незаметно» свёрток из-за пазухи Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Оказалось, деньги Андрею Дарвину передал бизнесмен с солидным предпринимательским опытом и активной гражданской позицией. Редакция НГС не может пока называть его фамилию в интересах следствия. Но она нам известна.

Источник корреспондента НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в сентябре 2024 года на бизнесмена завели уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Предыдущей зимой компания предпринимателя вывозила снег с городских улиц, но завысила объёмы сделанной работы, полагают следователи. В итоге бюджет переплатил организации больше 1,5 млн рублей. Осенью этого года хозяину фирмы избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Предполагается, что именно эти проблемы должен был решить депутат Дарвин из города Обь.

Суд отправил Андрея Дарвина в СИЗО. Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом ситуация с передачей «шоколадки» частично помогла коммерсанту, который не смог убрать снег. Источник НГС подчеркнул, что после успешно проведённой операции по задержанию депутата бизнесмену заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Следственное управление СК РФ по НСО Источник: На время расследования Андрея Дарвина отправили в изолятор











Пикантности всей этой истории добавляет тот факт, что весной 2024 года тот самый предприниматель, что готов был отдать Дарвину 6 млн рублей, заявлялся кандидатом на пост мэра Новосибирска и был официально зарегистрирован в списке претендентов на кресло градоначальника.

— На должность мэра Новосибирска меня побудили патриотические порывы. Город — это команда. Я уверен, что моего опыта хватит, и команда, которую мы соберем, сможет улучшить нашу жизнь в городе Новосибирске. Я смогу сделать нашу совместную жизнь в этом городе намного лучше, — амбициозно заявлял бизнесмен в предвыборном ролике.

Расследование продолжается.