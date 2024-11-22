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Зима Такого не было с 1971 года: Новосибирская область за день установила два температурных рекорда

Такого не было с 1971 года: Новосибирская область за день установила два температурных рекорда

День 21 ноября в регионе оказался рекордно тёплым

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14 комментариев

Для конца ноября день был необычайно тёплым

В Новосибирской области 21 ноября метеостанции зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— 21 ноября на отдельных станциях наблюдались рекорды. Они были зафиксированы в Сузуне и на Острове Дальний, — объяснила синоптик.

В Сузуне метеостанция 21 ноября показала +2,9 градуса по Цельсию, предыдущий рекорд был в 1971 году — +2,1 градуса.

На станции Остров Дальний, которая располагается в Ордынском районе, 21 ноября было зафиксировано +1,8 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году — 1,3 градуса выше нуля.

Ранее НГС писал о том, когда в Новосибирске наступали морозы до –30 градусов — мы сравнили данные за 5 лет.

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Комментарии
14
Картавый
1 час
Очередное спасибо Василичу за мудрое руководство и выбранный курс партии, даже природа расцветает вслед за экономикой.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Губернатор не зря орден получил! Заслужил!
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