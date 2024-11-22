Такого не было с 1971 года: Новосибирская область за день установила два температурных рекорда

Для конца ноября день был необычайно тёплым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 21 ноября метеостанции зафиксировали сразу два температурных рекорда. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— 21 ноября на отдельных станциях наблюдались рекорды. Они были зафиксированы в Сузуне и на Острове Дальний, — объяснила синоптик.

В Сузуне метеостанция 21 ноября показала +2,9 градуса по Цельсию, предыдущий рекорд был в 1971 году — +2,1 градуса.

На станции Остров Дальний, которая располагается в Ордынском районе, 21 ноября было зафиксировано +1,8 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году — 1,3 градуса выше нуля.