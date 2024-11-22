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Когда в Новосибирске наступали морозы до -30 градусов - даты за 5 лет

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Когда в Новосибирске наступали морозы до -30 градусов — сравниваем даты за 5 лет

НГС сравнил даты наступлений 30-градусных морозов в Новосибирске

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3 комментария

Морозы ожидаются в декабре

В Новосибирске ожидается начало сильных холодов. Погодные сервисы прогнозируют похолодание ниже 30 градусов в декабре. НГС изучил даты наступления морозов за прошедшие пять лет. Показываем их в одной картинке.

Информация о том, когда в Новосибирске температура опускалась ниже -30 градусов, опубликован на сайте «Архив погоды».

За этот период температура раньше всего опустилась до -30 градусов в 2019 году — это произошло 15 ноября. Позже всего сильные морозы наступили в 2021 году — 30 декабря.

20 ноября новосибирские синоптики предупредили о том, что в ближайшие дни в городе возможно похолодание до -13 градусов. К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт.

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Комментарии
3
Картавый
49 минут
Может не надо, так и дотянем по-тихоньку до марта?
Гость
42 минуты
А почему только за 5 лет? До того сильных морозов под 40 разве не было????
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