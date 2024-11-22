Когда в Новосибирске наступали морозы до -30 градусов — сравниваем даты за 5 лет

Морозы ожидаются в декабре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ожидается начало сильных холодов. Погодные сервисы прогнозируют похолодание ниже 30 градусов в декабре. НГС изучил даты наступления морозов за прошедшие пять лет. Показываем их в одной картинке.

Источник: arhivpogodi.ru, Юрий Орлов / Городские порталы











Информация о том, когда в Новосибирске температура опускалась ниже -30 градусов, опубликован на сайте «Архив погоды».

За этот период температура раньше всего опустилась до -30 градусов в 2019 году — это произошло 15 ноября. Позже всего сильные морозы наступили в 2021 году — 30 декабря.