Мороз до -13: новосибирцев ждёт похолодание в ближайшие дни

Жителей Новосибирска в ближайшие три дня ожидает понижение температуры воздуха, сообщила НГС ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.
21 ноября ночью преимущественно без осадков, днём местами ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица, ветер — юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днём — около нуля. 22 ноября ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит до 6-11 метров в секунду.
— Через районы города днём будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому ночью температура будет держаться на уровне -2…-4 градуса, днём ожидается понижение до -7…-9 градусов, уточнила Марина Виноградова.
23 ноября будет преимущественно без осадков, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Ночью температура опустится до -11…-13 градусов, днём — до -7 градусов. Как уточнила синоптик, это будет кратковременное похолодание, а затем снова ожидается повышение температуры.
Ранее мэрия предупредила новосибирцев о резком похолодании в конце недели.