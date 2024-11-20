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Зима Мороз до -13: новосибирцев ждёт похолодание в ближайшие дни

Мороз до -13: новосибирцев ждёт похолодание в ближайшие дни

При этом далее последует потепление

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8 комментариев

Кратковременное похолодание сменится повышением температуры

Жителей Новосибирска в ближайшие три дня ожидает понижение температуры воздуха, сообщила НГС ведущий синоптик Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

21 ноября ночью преимущественно без осадков, днём местами ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица, ветер — юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8…-10 градусов, днём — около нуля. 22 ноября ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит до 6-11 метров в секунду.

— Через районы города днём будет проходить холодный атмосферный фронт, поэтому ночью температура будет держаться на уровне -2…-4 градуса, днём ожидается понижение до -7…-9 градусов, уточнила Марина Виноградова.

23 ноября будет преимущественно без осадков, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Ночью температура опустится до -11…-13 градусов, днём — до -7 градусов. Как уточнила синоптик, это будет кратковременное похолодание, а затем снова ожидается повышение температуры.

Ранее мэрия предупредила новосибирцев о резком похолодании в конце недели.

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Комментарии
9
Гость
1 час
-13 это не -37
Коляныч 2.0
1 час
Зеленский потребовал у будущей администрации Трампа дать гарантии, что в будущем ему будут давать какие-нибудь гарантии.
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