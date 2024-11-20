Холод и снегопад: новосибирцев предупредили о резком похолодании 22 ноября

В Новосибирске резко похолодает к концу недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пятницу, 22 ноября, в Новосибирске ожидается значительное похолодание: дневная температура воздуха опустится до -9…-11 градусов. Ночью возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Об этом предупредил в среду департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии.

Снегопады и гололедица могут осложнить транспортную ситуацию, увеличив риск дорожно-транспортных происшествий, уточнили в мэрии. Руководителям организаций рекомендовали принять меры по обеспечению безопасности: оперативно организовать уборку снега и льда, а также установить предупреждающие знаки на опасных участках.

Кроме того, важно проинформировать собственников зданий о необходимости своевременной очистки крыш и козырьков от снега и льда.

Жителям города советуют соблюдать меры предосторожности: при сильном ветре убрать с балконов и подоконников предметы, которые могут быть унесены порывами, на улице избегать нахождения под деревьями и вблизи потенциально опасных сооружений, таких как мосты и линии электропередачи, а также быть внимательными вблизи зданий из-за риска падения снега и наледи с крыш.