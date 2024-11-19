Мэр Новосибирска поручил убрать снег к пятнице — в чем причина

Накануне на уборку Новосибирска вышло 414 машин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести уборку дорог и тротуаров до пятницы, 22 ноября. Тогда в Новосибирске ожидается снегопад.

Вопрос обсудили на аппаратном совещании 19 ноября.

— Действительно, спецтехнику на улицах видно, жители это отмечают. На что требую обратить внимания: недостаточно усилий прикладываем к уборке тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок и карманов, где паркуются автомобили, — отметил Максим Кудрявцев. — По прогнозу ожидаем в пятницу выпадение снега, поэтому до этого времени нужно привести город в нормативное состояние и в дальнейшем усиливать эту работу.

Согласно прогну сервиса «Яндекс.Погода», 22 ноября в Новосибирске ожидается температура от -2 до -11 градусов. Днем возможен небольшой снег.

Утром 19 ноября пресс-центр мэрии сообщил, что за прошедшие сутки на уборку Новосибирска вышли 414 единиц техники в дневную и ночную смену.