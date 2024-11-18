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Зима До -38 градусов и 11 дней снегопада: когда в Новосибирск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

До -38 градусов и 11 дней снегопада: когда в Новосибирск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

В Новосибирске в декабре прогнозируют похолодание до -38 градусов

7 796
11 комментариев

Сильные морозы начнутся уже скоро

Скоро в Новосибирске начнется похолодание. В начале этой недели в городе возможны даже плюсовые температуры, но потом их сменят морозы. НГС изучил прогнозы сервисов, чтобы выяснить, когда может похолодать до -30 градусов и ниже.

По прогнозу сайта RusMeteo, температура в Новосибирске опустится до -38 градусов 8 декабря и продержится на уровне ниже -30 градусов в течение шести ночей. При этом в дневные часы будет немного теплее, до -26 градусов. После этого похолодать до -31 градуса может ночью 17 и 18 декабря.

Морозы прогнозируют в первой половине декабря

Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы центра «Фобос», предупреждает о возможном похолодании до -33 градусов 14 декабря. После этого температуры в -34…-35 градусов ожидаются по ночам 25 и 26 декабря.

В первой половине декабря возможны снегопады 11 дней подряд

Сайт Meteonova прогнозирует мороз в -33 градуса ночью 14 декабря. Днем может потеплеть до -16 градусов.

В середине месяца возможны ежедневные осадки

В конце ноября в Новосибирске температура может опуститься до -20 градусов. При этом обильных осадков не ожидается.

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Комментарии
11
Я-иная
56 минут
Очередное гадание заполнить новостной сайт.
Гость
1 час
Опять эту чепуху публикуете. Невозможны точные прогнозы по дням на срок более полутора-двух недель и никогда они не будут возможны.
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