До -38 градусов и 11 дней снегопада: когда в Новосибирск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

Сильные морозы начнутся уже скоро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Скоро в Новосибирске начнется похолодание. В начале этой недели в городе возможны даже плюсовые температуры, но потом их сменят морозы. НГС изучил прогнозы сервисов, чтобы выяснить, когда может похолодать до -30 градусов и ниже.

По прогнозу сайта RusMeteo, температура в Новосибирске опустится до -38 градусов 8 декабря и продержится на уровне ниже -30 градусов в течение шести ночей. При этом в дневные часы будет немного теплее, до -26 градусов. После этого похолодать до -31 градуса может ночью 17 и 18 декабря.

Морозы прогнозируют в первой половине декабря Источник: rusmeteo.net











Сайт «Метеовести», который публикует прогнозы центра «Фобос», предупреждает о возможном похолодании до -33 градусов 14 декабря. После этого температуры в -34…-35 градусов ожидаются по ночам 25 и 26 декабря.

В первой половине декабря возможны снегопады 11 дней подряд Источник: meteovesti.ru











Сайт Meteonova прогнозирует мороз в -33 градуса ночью 14 декабря. Днем может потеплеть до -16 градусов.

В середине месяца возможны ежедневные осадки Источник: meteonova.ru









