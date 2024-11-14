Мороз до -20 градусов: какой будет погода в Новосибирске до конца ноября

В Новосибирске прогнозируют снегопады Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во второй половине ноября в Новосибирске возможно похолодание до -20 градусов. Также ожидаются снегопады и осадки в виде мокрого снега. Такой прогноз составили погодные сервисы. Рассказываем подробнее, чего еще ждать в последний месяц осени.

Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о том, что до конца ноября в Новосибирске температура может опуститься до -19 градусов. Такая температура ожидается ночью 27 ноября. Дневные температуры продержатся на уровне от +3 до -12 градусов.

18 ноября возможен интенсивный снегопад Источник: yandex.ru/pogoda











Сайт «У зонта» прогнозирует морозы до -10 градусов ночью, днем возможно потепление до +1 градуса.

В ноябре ожидаются снегопады и мокрый снег Источник: noyabr.u-zonta.ru











Сервис AccuWeather предупреждает о похолодании до -20 градусов ночью 21-го и 26-го ноября. Дневные температуры могут опускаться до -2…-15 градусов.

В конце месяца осадки не ожидаются Источник: accuweather.com









