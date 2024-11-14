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Зима Мороз до -20 градусов: какой будет погода в Новосибирске до конца ноября

Мороз до -20 градусов: какой будет погода в Новосибирске до конца ноября

В Новосибирске возможно похолодание до -15 градусов днем

2 580
13 комментариев

В Новосибирске прогнозируют снегопады

Во второй половине ноября в Новосибирске возможно похолодание до -20 градусов. Также ожидаются снегопады и осадки в виде мокрого снега. Такой прогноз составили погодные сервисы. Рассказываем подробнее, чего еще ждать в последний месяц осени.

Сервис «Яндекс.Погода» предупреждает о том, что до конца ноября в Новосибирске температура может опуститься до -19 градусов. Такая температура ожидается ночью 27 ноября. Дневные температуры продержатся на уровне от +3 до -12 градусов.

18 ноября возможен интенсивный снегопад

Сайт «У зонта» прогнозирует морозы до -10 градусов ночью, днем возможно потепление до +1 градуса.

В ноябре ожидаются снегопады и мокрый снег

Сервис AccuWeather предупреждает о похолодании до -20 градусов ночью 21-го и 26-го ноября. Дневные температуры могут опускаться до -2…-15 градусов.

В конце месяца осадки не ожидаются

Ночью 13 ноября в некоторых районах Новосибирской области температура опускалась ниже -17 градусов. В ближайшие дни в городе возможно потепление.

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Комментарии
13
10436257
57 минут
Это угадайка какая-то
Жаба Васильевна
50 минут
Бессовестно врут :)
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