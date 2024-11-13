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Осень «Воздух с Атлантики»: в Новосибирск идет потепление — прогноз на три дня

«Воздух с Атлантики»: в Новосибирск идет потепление — прогноз на три дня

В выходные температура приблизится к нулю

3 891
13 комментариев

В городе все три дня обещают снег

В Новосибирске в ближайшие дни установится снежная погода, а температура приблизиться к нулю градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе потеплеет.

— На выходных будут близкие к нулю температуры, но в то время будет снег лепить и ветер будет свежий. Циклоны через Урал на нашу территорию постепенно приносят к нам воздух с Атлантики, то есть воздух будет более влажный, — рассказала ведущий синоптик Марина Виноградова.

В четверг, 14 ноября, будет небольшой снег ночью, днем местами умеренный. На дорогах гололедица. Ветер обещают юго-западный с переходами на северо-западный 4–9 м/с. Ночью температура будет -10… -12 градусов, а днем -8… -10 градусов.

В пятницу, 15 ноября, ночью будет небольшой снег, местами умеренный, днем снегопад продолжится. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью -13… -15 градусов. Днем обещают -2… -4 градуса.

В субботу, 16 ноября, обещают небольшой снег, днем ожидаем мокрый снег. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Ночные температуры поднимутся до -3… -5 градусов, а днем обещают -1… -3 градуса.

В области особого потепления не будет. Прошедшей ночью температура в регионе опустилась до -17 градусов. Рассказываем, где было холоднее всего.

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Комментарии
14
Гость
54 минуты
"но в то время будет снег лепить и ветер будет свежий"🤣🤣🤣
Директор Завода (Ржака)
30 минут
поровну
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