В Новосибирскую область пришел мороз ниже -17 градусов — карта холодных районов

В Новосибирской области ночью 13 ноября температура опустилась ниже -17 градусов в нескольких населенных пунктах. Рассказываем, где холоднее всего.
Карту погоды опубликовало «Западно-Сибирское УГМС». Холоднее всего было в Каргате (-17,9 градуса), а также в селе Убинское (-17,7 градуса). В Крещенке минувшей ночью было -16,4. В Чулыме было -15,9.
Во многих населенных пунктах сегодня холоднее -12 градусов
В Новосибирске утром -14 градусов (станция Учебная). Днем, по прогнозу синоптиков, температура составит -10…-12 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, на дорогах — гололедица.
Ранее синоптики обещали, что в ночь на среду, 13 ноября, столбики термометров в городе будут показывать от –12 до –14 градусов.