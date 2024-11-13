В Новосибирскую область пришел мороз ниже -17 градусов — карта холодных районов

В Новосибирске днем -10…-12 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ночью 13 ноября температура опустилась ниже -17 градусов в нескольких населенных пунктах. Рассказываем, где холоднее всего.

Карту погоды опубликовало «Западно-Сибирское УГМС». Холоднее всего было в Каргате (-17,9 градуса), а также в селе Убинское (-17,7 градуса). В Крещенке минувшей ночью было -16,4. В Чулыме было -15,9.

Во многих населенных пунктах сегодня холоднее -12 градусов Источник: meteo-nso.ru











Во многих населенных пунктах сегодня холоднее -12 градусов

В Новосибирске утром -14 градусов (станция Учебная). Днем, по прогнозу синоптиков, температура составит -10…-12 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, на дорогах — гололедица.