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В Новосибирскую область пришел мороз до -17 градусов

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Зима В Новосибирскую область пришел мороз ниже -17 градусов — карта холодных районов

В Новосибирскую область пришел мороз ниже -17 градусов — карта холодных районов

Днем ожидается потепление

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1 комментарий

В Новосибирске днем -10…-12 градусов

В Новосибирской области ночью 13 ноября температура опустилась ниже -17 градусов в нескольких населенных пунктах. Рассказываем, где холоднее всего.

Карту погоды опубликовало «Западно-Сибирское УГМС». Холоднее всего было в Каргате (-17,9 градуса), а также в селе Убинское (-17,7 градуса). В Крещенке минувшей ночью было -16,4. В Чулыме было -15,9.

Во многих населенных пунктах сегодня холоднее -12 градусов

Во многих населенных пунктах сегодня холоднее -12 градусов

В Новосибирске утром -14 градусов (станция Учебная). Днем, по прогнозу синоптиков, температура составит -10…-12 градусов, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, на дорогах — гололедица.

Ранее синоптики обещали, что в ночь на среду, 13 ноября, столбики термометров в городе будут показывать от –12 до –14 градусов.

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Комментарии
1
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
8 минут
И что? А дайте теперь карту температуры по всей стране, а? Где холодней, где теплей.
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