До –14 градусов и снегопады: синоптики составили прогноз для новосибирцев на ближайшие дни

Снег будет идти все три дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие три дня будет холодно — ожидаются обильные метели. Об этом редакции НГС рассказала синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Татьяна Дегтярёва.

В Новосибирске в ночь на 12 ноября временами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от –9 до –11 градусов по Цельсию, днём — от –8 до –10 градусов. Скорость ветра местами может достигать 15 метров в секунду.

В ночь на среду, 13 ноября, столбики термометров в городе будет колебаться от –12 до –14 градусов, днём — от –7 до –9 градусов. Вновь ожидается небольшой снег, порывы ветра — от 4 до 9 метров в секунду.

14 ноября в Новосибирске синоптики вновь прогнозируют снег. Скорость ветра местами может достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха днём — от –7 до –9 градусов, ночью — от –10 до –12 градусов.

Если говорить о Новосибирской области, то здесь 12 и 13 ноября местами ожидаются сильные метели. В ночные часы столбики термометров будут показывать от –8 до –17 градусов, днём — от –6 до –13 градусов по Цельсию. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.