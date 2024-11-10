НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, снег

ощущается как -13

8 м/c,

южн.

 744мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Синоптики объяснили, установился ли снежный покров

День гастрономического единства
Скандал с охраной
Жить, сдавать, зарабатывать
Чем торгуют на Юго-Западном
Зимний дайджест моды
Рейс с контролёрами
Бизнес в Корее
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Зима Растает или останется? Синоптики объяснили, установился ли снежный покров в Новосибирске

Растает или останется? Синоптики объяснили, установился ли снежный покров в Новосибирске

Сегодня, в воскресенье, ожидаются плюсовые температуры

1 036
2 комментария

Снег интенсивно шел в пятницу, 8 ноября

В Новосибирске снег полностью уже не растает, несмотря на возможные плюсовые температуры, сообщили синоптики.

— По городу снег подтает на дорогах, тротуарах, потому что в воскресенье днем будет около 0 и мокрый снег, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС. — Задержится он только у деревьев, в листве.

И уже в понедельник, 11 ноября, будут более обильные снегопады и полный покров.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Новосибирске Снег Снежный покров Метель Гололед
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 минут
Да снег - ерунда, Патрушев-младший слыхали, че заявил? Надо опять рывок. И срочно провести селекцию зернового фонда. Срочно, это как? На селекцию становись, ать-два? Ты, ты и ты! ГБэшник он и есть ГБэшник.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vladimir,36

Ivan,45

Михаил,36

Aleks,36

Владимир,44

Lana,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление