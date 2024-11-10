Растает или останется? Синоптики объяснили, установился ли снежный покров в Новосибирске

В Новосибирске снег полностью уже не растает, несмотря на возможные плюсовые температуры, сообщили синоптики.
— По городу снег подтает на дорогах, тротуарах, потому что в воскресенье днем будет около 0 и мокрый снег, — объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС. — Задержится он только у деревьев, в листве.
И уже в понедельник, 11 ноября, будут более обильные снегопады и полный покров.
НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.