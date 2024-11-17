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Зима Вооружаемся зонтами: потепление с дождями придет в Новосибирск — прогноз погодных сервисов

Вооружаемся зонтами: потепление с дождями придет в Новосибирск — прогноз погодных сервисов

На этой неделе ожидаются плюсовые температуры

1 047
6 комментариев

В субботу, 23 ноября, ожидается похолодание

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается теплая и влажная погода. Редакция НГС изучила прогнозы погодных сервисов и выяснила, к чему готовится сибирякам на этой неделе.

Почти во все дни ожидаются осадки в виде снега и дождя

По данным сервиса «Яндекс.Погода» всю неделю в Новосибирске будут держаться плюсовые температуры, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождями. Самым теплым днем станет четверг, 21 ноября. Температура ночью составит +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 градусов.

По данным синоптиков, среда 20 ноября будет солнечной

Сервис Gismeteo прогнозирует более низкие температуры — до -2 градусов днем и -7 ночью. К выходным и вовсе придет резкое похолодание до -10 градусов днем и -13 градусов по ночам. Осадки в виде снега ожидаются в два дня — 21 и 22 ноября.

По данным сервиса, температуры на этой неделе не станут плюсовыми

Rusmeteo.net предсказывает еще более холодную погоду на эту неделю. По данным сервиса, снежные осадки ожидаются 18, 21 и 22 ноября. Температуры по ночам будут опускаться до -8 градусов, днем — до -3 градусов. Самым холодным днем недели станет суббота, 12 ноября. Днем похолодает до -12 градусов, ночью ожидается -16 градусов.

Из-за температурных качелей и снегопадов тротуары в Новосибирске покрылись льдом. Редакция НГС собрала кадры нечищеных дворов и улиц.

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Комментарии
6
Гость
7 минут
Они в каком городе погоду смотрят? Зашел на Яндекс.Погода, всю неделю минусовая погода.
Гость
7 минут
Чушь какая-то, ничего подобного Яндекс не прогнозирует, максимум 0.
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