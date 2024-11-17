Вооружаемся зонтами: потепление с дождями придет в Новосибирск — прогноз погодных сервисов

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается теплая и влажная погода. Редакция НГС изучила прогнозы погодных сервисов и выяснила, к чему готовится сибирякам на этой неделе.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» всю неделю в Новосибирске будут держаться плюсовые температуры, которые будут сопровождаться мокрым снегом и дождями. Самым теплым днем станет четверг, 21 ноября. Температура ночью составит +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 градусов.
Сервис Gismeteo прогнозирует более низкие температуры — до -2 градусов днем и -7 ночью. К выходным и вовсе придет резкое похолодание до -10 градусов днем и -13 градусов по ночам. Осадки в виде снега ожидаются в два дня — 21 и 22 ноября.
Rusmeteo.net предсказывает еще более холодную погоду на эту неделю. По данным сервиса, снежные осадки ожидаются 18, 21 и 22 ноября. Температуры по ночам будут опускаться до -8 градусов, днем — до -3 градусов. Самым холодным днем недели станет суббота, 12 ноября. Днем похолодает до -12 градусов, ночью ожидается -16 градусов.
Из-за температурных качелей и снегопадов тротуары в Новосибирске покрылись льдом. Редакция НГС собрала кадры нечищеных дворов и улиц.