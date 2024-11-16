НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

ю-з.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Улицы Новосибирска покрылись слоем льда

Кто строит новую Россию
Выдержат ли теплосети
Врачи для 30-летних
ДТП на перекрестке
Зажечь на корпоративе — советы
Кризис недвижимости
ИИ делает домашку
Новости в Telegram
Дороги и транспорт Выходя из дома, захватите коньки: улицы Новосибирска покрылись слоем льда — фото с тротуаров

Выходя из дома, захватите коньки: улицы Новосибирска покрылись слоем льда — фото с тротуаров

За прошлую неделю из-за гололеда травмы получили 128 человек

1 028
25 комментариев

Тротуар на Геодезической

В Новосибирске температура воздуха продолжает скакать, столбики термометров то отпускаются до -10, то поднимаются до 0. Из-за этого и снегопадов, которые обрушились на город, тротуары покрылись слоем льда. Читатели НГС прислали в редакцию кадры нечищеных дворов и улиц.

Так, за прошлую неделю, с 7 по 13 ноября, из-за гололеда травмы получили 128 человек. Для сравнения: в 2023 году за такой же период зафиксировали 206 обращений. Неделей ранее (с 30 октября по 6 ноября) зарегистрировали одно обращение. В прошлом году за аналогичный период гололедные травмы получили 446 человек.

Вот так выглядят улицы на левом берегу Новосибирска. Чтобы не упасть на тротуаре из-за гололеда, вместо зимней обуви лучше воспользоваться коньками или запастись килограммами песка, чтобы сыпать себе под ноги.

Проспект Карла Маркса рядом со станцией «Студенческая»

Улица Геодезическая

Горский микрорайон

В центре города ситуация выглядит ненамного лучше. Так выглядит улица Советская: под ногами у прохожих каша из снега и льда. Гололед можно заметить и у станции метро «Площадь Ленина», людям приходится замедлять шаг, чтобы не упасть на скользком тротуаре.

Улица Ленина

Первомайский сквер

Улица Советская

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда тротуары на улицах горда почистят от льда и снега.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни в Новосибирске. Ожидается, что воздух прогреется до +2 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Гололед Снег Тротуары Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Татьяна 53
55 минут
Жесть.
Урлулуууу
24 минуты
Как тебе там травников хорошо в тепле сидится,уютно? Кушаешь хорошо? Ничего не беспокоит?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,46

Samodelkin,48

Юлия,46

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление