Выходя из дома, захватите коньки: улицы Новосибирска покрылись слоем льда — фото с тротуаров

Тротуар на Геодезической Источник: читатель Юрий











В Новосибирске температура воздуха продолжает скакать, столбики термометров то отпускаются до -10, то поднимаются до 0. Из-за этого и снегопадов, которые обрушились на город, тротуары покрылись слоем льда. Читатели НГС прислали в редакцию кадры нечищеных дворов и улиц.

Так, за прошлую неделю, с 7 по 13 ноября, из-за гололеда травмы получили 128 человек. Для сравнения: в 2023 году за такой же период зафиксировали 206 обращений. Неделей ранее (с 30 октября по 6 ноября) зарегистрировали одно обращение. В прошлом году за аналогичный период гололедные травмы получили 446 человек.

Вот так выглядят улицы на левом берегу Новосибирска. Чтобы не упасть на тротуаре из-за гололеда, вместо зимней обуви лучше воспользоваться коньками или запастись килограммами песка, чтобы сыпать себе под ноги.

Проспект Карла Маркса рядом со станцией «Студенческая» Источник: читатель Михаил











Улица Геодезическая Источник: читательница Наталья











Горский микрорайон Источник: читатель Павел











В центре города ситуация выглядит ненамного лучше. Так выглядит улица Советская: под ногами у прохожих каша из снега и льда. Гололед можно заметить и у станции метро «Площадь Ленина», людям приходится замедлять шаг, чтобы не упасть на скользком тротуаре.

Улица Ленина Источник: читательница Виктория











Первомайский сквер Источник: читатель Максим











Улица Советская Источник: читательница Маргарита











Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать, когда тротуары на улицах горда почистят от льда и снега.