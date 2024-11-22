«Меня просто решили убрать»: куда с трибун «Сибири» пропал Усатый в каске — история персонажа и его создателя (видео)

Усатый в каске был самым ярким заводилой в фан-зоне ХК «Сибирь» Источник: Дмитрий Казанцев











Дмитрию Казанцеву 59 лет, и он широко известная фигура в узких кругах. Точнее, известно его альтер эго: Усатый в каске — главный болельщик хоккейного клуба «Сибирь». На протяжении последних десяти лет без Усатого не обходился ни один домашний матч новосибирского клуба, экстравагантный фанат проехал с командой практически по всем городам КХЛ. Яркий образ, созданный болельщиком, перформансы в городе и заводные шоу на трибунах стали визитной карточкой ХК «Сибирь», а сам Усатый — неофициальным талисманом. Но в этом сезоне он не посетил ни одной игры. Корреспондент НГС пообщался с Дмитрием Казанцевым и узнал, куда и почему пропал культовый фанат «Сибири».

Трибуны без Усатого

Шоу Усатого закончились в финале прошлого сезона Источник: Дмитрий Казанцев











Даже у тех, кто не знает, как зовут человека, скрывающегося за гримом и рогатым шлемом Усатого в каске, в этом сезоне возник вопрос, куда он пропал. Усатый на протяжении почти десять лет был главным заводилой фан-зоны новосибирского клуба на трибунах. Он олицетворял образ болельщика хоккейной «Сибири».

Из простого «нарядного» зрителя за годы своей активности он превратился в неофициальный талисман клуба и арены. Его обожали и взрослые, и дети. Он мог устроить танцевальный батл с маскотом клуба — Злым снеговиком, мог выехать на лед арены на «Запорожце», который сам забрендировал в стилистике родного клуба. С ним фотографировались, он записывал интервью с игроками. В общем, создавал вокруг любимой «Сибири» и новосибирского хоккея ажиотаж и атмосферу спортивного шоу.

Казалось бы, какой матч без Усатого? И вдруг его не стало. Он просто пропал.

«Кинули на вентилятор»

В прошлом сезоне вокруг яркого болельщика разгорелся нешуточный скандал. В нем были замешаны и пиарщики клуба, и сообщество фанатов. Когда перед выходом в плей-офф чемпионата «Сибирь» встречалась с ХК «Нефтехимик» на новосибирском льду, в соцсети сине-бело-голубых попало видео, на котором Усатый передает привет и слова поддержки соперникам.

— Победы вам, ребята! «Нефть», давайте, сегодня побеждайте! «Нефть» forever! — говорит на короткой записи болельщик «Сибири».

Главный фанат «Сибири» оказался в опале у клуба Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Этот пассаж вызвал неоднозначную реакцию клуба и сообщества фанатов, на Дмитрия Казанцева полился хейт и в комментариях, и напрямую.

— Мне замдиректора [«Сибирь-Арены»] говорит: «Ты что там за интервью дал, весь интернет бурлит?» Присылает уже обрезанное видео, где талисман «Сибирь-Арены» желает проигрыша «Сибири», ну так вывернули всё это, — объясняет он.

Яркий персонаж сплотил вокруг себя не только болельщиков «Сибири», но и представителей других клубов Источник: Дмитрий Казанцев











По его словам, тот матч был не слишком принципиальный: «Сибирь» уже не попадала в плей-офф. С командой «Нефтехимика» тогда приехали несколько болельщиков и попросили Усатого передать привет Стасу Романову — еще одному болельщику «Нефти» и их с Дмитрием общему другу. То видео было личным, подчеркивает новосибирец.

— Видео обрезали, оставили только, где желаю победы. Всё влетело в Сеть, хотя я ему лично передавал, это было в шутку сказано, — говорит Дмитрий Казанцев. — Я же не фанат «Нефтехимика», просто у меня дружеские отношения со всеми болельщиками. Я мог бы и Владивостоку пожелать победы, потому что у меня там много друзей. А работники ХК «Сибирь» при старом руководстве выложили это в Сеть и «кинули на вентилятор». Ну и в конце концов меня просто решили убрать.

После приветствия соперникам на Усатого посыпалась волна хейта Источник: Соцсети ХК «Сибирь» Реакция на видео была опубликована в канале клуба Источник: Соцсети ХК «Сибирь»

Когда скандал принял серьезный масштаб, главный болельщик «Нефтехимика» Стас Романов записал видео в поддержку Усатого. Для фанатов такой привет — не более чем интересный контент для социальных сетей. Образ Усатого в каске известен всем болельщикам КХЛ, и респект от него — дружеский месседж.

— Хочу передать привет Усатому в каске Диме Казанцеву и сказать, что иногда болельщики друг другу желают удачи и хорошей игры, честного судейства. Это в знак уважения к сопернику, и это нормальные вещи. А когда кто-то переворачивает это всё и делает на этом хайп, то это неправильно и некрасиво. А так Дима Казанцев, Усатый в каске, передал мне лично привет. Это видео было адресовано мне и не должно было попасть в широкие массы. Так что спасибо, Дим, еще раз за видео, — сказал Стас Романов в своем обращении к аудитории.

С тех пор яркий персонаж на трибунах не появлялся. И, по сути, с его уходом из новосибирского хоккея пропали шоу и перформансы, которые прославили клуб на всю страну.

Такого в КХЛ никто не делал

Образ Усатого в каске превратился из развлечения в самостоятельный бренд Источник: Дмитрий Казанцев











Создатель Усатого в каске Дмитрий Казанцев женат, у него уже взрослый сын и трое внуков. В обычной жизни у сибиряка небольшой семейный бизнес по продаже отделочных материалов. «Карьера» хоккейного болельщика началась около 10 лет назад.

На одном из матчей в шутку он попросил нарисовать ему усы аквагримом. Получилось смешно, и сибиряк загорелся идеей доработать своего персонажа. Подобрал амуницию, которая известная тысячам любителей хоккея: каска с рогами, круглые очки. Со временем появился и именной джерси Усатого. Так родился один из самых необычных и узнаваемых персонажей в истории новосибирского клуба.

Свою активность Дмитрий вынес и за пределы трибун. 7 лет назад он организовал первый в истории КХЛ автопробег в поддержку родного клуба — этот перформанс вызвал большой резонанс и для Новосибирска стал знаковым.

По инициативе Дмитрия Казанцева в Академгородке появился первый в истории КХЛ Дом болельщика Источник: Дмитрий Казанцев











Любовь к клубу Усатый в каске воплотил и в городской архитектуре. По его инициативе в Академгородке оформили в цвета «Сибири» пятиэтажную хрущевку, в которой он и сам живет. И это тоже уникальный случай.

— Он один в России, посвященный клубу хоккейному. Таких домов просто нет. Когда мы это сделали, даже Кирилл Валерьевич Фастовский (бывший гендиректор ХК «Сибирь». — Прим. ред.) мне сказал: «Вы даже не знаете, какой резонанс ваш дом в КХЛ произвел», — рассказал Дмитрий Казанцев. — Руководство я звал, но никто не приехал на открытие дома. Порядка трехсот человек, наверное, собралось, мы тоже делали шествие небольшое.

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Дмитрий и сейчас живет в этом доме. Его старенький «крузак» полностью забрендирован символикой новосибирской ледовой дружины. «Запорожец», оформленный в этом же стиле, — еще один подарок клубу и болельщикам от Усатого: на нем он не раз выезжал на лед перед матчами. Сейчас раритет стоит неподалеку от старого ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого.

Бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий, еще находясь в должности, часто приходил на игры клуба. И именно Усатый запустил ставшую трендом кричалку. При виде градоначальника болельщики хором скандировали: «Стадион, стадион!», намекая на необходимость новой арены для клуба.

Свой Land Cruiser Дмитрий тоже оформил в цветах родного клуба Источник: Дмитрий Казанцев Для шоу на льду и автопробегов Усатый затюнинговал в стиле клуба старый «Запорожец»: на этот проект ушло 8 месяцев Источник: Дмитрий Казанцев

Когда площадку для будущей «Сибирь-Арены» уже определили, Усатый с единомышленниками устроили еще одно шествие. Тогда Дмитрия Казанцева даже арестовали и выписали штраф в 10 тысяч рублей, так как колонна немного отклонилась от маршрута.

— Мы с ребятами — человек 15−20 нас собралось, в джерси, с флагами — решили сделать шествие от площади Маркса [к месту], где нынешний стадион, и забить золотой гвоздь. Я из дерева сделал золотой гвоздь, золотую кувалду, мы должны были забить колья, обмотать. Мы на самом деле всё это сделали, но с небольшой задержкой, потому что во время шествия меня полиция арестовала. Выложили этот ролик в Сеть. Хейтеры начали писать, что какого хрена там Усатый забивает первый золотой гвоздь, — вспоминает Дмитрий.

Активность болельщика вызывала резонанс и сплачивала вокруг яркого персонажа болельщиков. Акции Казанцев устраивал собственными силами — говорит, от руководства клуба поддержки было не много. В большинстве случаев она ограничивалась формальным согласием и непротивлением той или иной инициативе Усатого.

— С 2014 года я занимался пиаром клуба, и то, что делали я и мои друзья, ребята, которые у нас в команде болельщиков были, — много было творческих людей, которые поддерживали мою инициативу, — это всегда было спонтанно. Я юморил, мы Снеговика на тележке катали. Я действительно горел такой жизнью болельщика, — с некоторой грустью рассказывает сибиряк.

Мы любим «Сибирь» вопреки

Вместе с командой Усатый в каске объехал практически все города КХЛ Источник: Дмитрий Казанцев Персонажа любили и дома, и в гостях Источник: Дмитрий Казанцев

Вместе с командой Усатый в каске объехал практически все города КХЛ — сопровождал «Сибирь» на выездных матчах, поддерживал с трибун, был даже в Китае и Финляндии. Не бросал команду даже в случае фатальных серий с чередой поражений, оставаясь преданным до конца. Как говорится: «Мы любим „Сибирь“ не за что-то, мы любим „Сибирь“ вопреки».

— Когда команда летела (проигрывала. — Прим. ред.) 12 или 13 матчей, мы приехали в Питер. Служба безопасности проверяет флаги, чтобы что попало не было написано, охранники подходят: «На самом деле из Новосибирска?» Мы говорим: «Ну да». Он говорит: «Ну вы даете. У нас команда пару матчей проиграет — стадион вообще пустой, а вы даже сюда приехали», — говорит о своей преданности клубу Усатый.

Фан-активность была для Дмитрия важной частью жизни Источник: Дмитрий Казанцев











Когда популярность Усатого в каске была на пике, а клуб получил новую арену, Дмитрию предложили стать официальным маскотом нового Ледового дворца. Все понимали, что шоу Усатого на трибунах — неотъемлемая часть хоккейного действа. Казанцев зарегистрировал бренд «Усатый в каске» и хотел передать его «Сибири», чтобы можно было выпускать мерч и сувениры.

Казалось бы, открывались новые перспективы. Но вдруг стало возникать напряжение между руководством, пиар-командой клуба и активным болельщиком.

— Сначала меня вызвали в клуб, в пресс-службу, и сказали, что я должен взять аккредитацию журналиста, потому что КХЛ их накажет за то, что мы с игроками общаемся на видео, — вспоминает Дмитрий Казанцев. — Это была старая пресс-служба, с ней никто не мог работать. Они, конечно, писали про наши акции, но меня не упоминали.

К открытию новой ледовой арены Усатый с другими болельщиками планировали устроить шествие с площади Маркса и попросил руководство выделить место для фан-зоны на трибуне («чтобы арена жила») и сделать скидку на билеты для ребят, кто участвует в шоу.

— Директор мне говорит: «Ну, это мои деньги, скидки вам не дам». Я ему высказал, что, когда [предыдущее] шествие было, про меня даже не написали. Может быть, ему это не понравилось, — рассуждает Усатый.

«Так не доставайся же ты никому»

Дмитрий даже сшил хоккейное джерси для своей собаки Тёпы Источник: Дмитрий Казанцев











Публикация злополучного видео стала точкой невозврата. Усатый в каске покинул арену, а вместе с ним ушли и яркие хоккейные шоу. С тех пор у клуба уже сменились руководство и команда пиарщиков. На наш запрос в ХК «Сибирь» о конфликте с болельщиком нам ответили, что информацией об этом персонаже клуб не обладает.

Насколько фатальную ошибку допустил Усатый в каске, передав привет и слова поддержки соперникам? Это вопрос риторический. Достаточно нелепо предполагать такой уровень коварства, будто, выступая на арене в цветах «Сибири», Усатый тайно желает поражения родному клубу.

— Обидно было за то, что так произошло. По-глупому: передал привет товарищу, вывернули всё шиворот-навыворот. Я вообще понять не мог, как так-то вообще. То ли за что-то мне отомстили. За что? Тоже непонятно. Может быть, я как козел отпущения получился, потому что там уже решение было принято, что старое руководство клуба уйдет. Ну и получается, как в «Бесприданнице»: так не доставайся ты никому, — подводит итог судьбы Усатого в каске его создатель.

С Усатым в каске с трибун болельщиков «Сибири» ушла эпоха и традиция ярких фан-шоу. Без своего альтер эго Дмитрий Казанцев не горит желанием ходить на хоккей. Он сросся со своим персонажем, и обвинение его в предательстве, хейт и просьба не появляться в образе на матчах клуба — это личная обида.