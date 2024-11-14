В Красноярском крае у матери после отравления родился здоровый мальчик — перед этим 4 других ее детей умерли

Трагедия потрясла не только поселок, но и всю страну Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Красноярском крае у семьи из Красной Сопки, в которой от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей, родился здоровый мальчик. Об этом корреспонденту NGS24.RU рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, ребенок появился на свет 8 ноября. Малыш родился в Ачинске, его жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре пояснили, что семья переехала из поселка в соседний населенный пункт.

— Прокуратура проверяет патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ, — рассказали в ведомстве.

Ранее страну потрясла новость о загадочном отравлении четырех детей из Красной Сопки. Дети погибли, но мать была беременна пятым малышом. Мы внимательно следили за всеми событиями, связанными с детьми в Красной Сопке.