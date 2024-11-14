В Красноярском крае у матери после отравления родился здоровый мальчик — перед этим 4 других ее детей умерли

В Красноярском крае у семьи из Красной Сопки, в которой от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей, родился здоровый мальчик. Об этом корреспонденту NGS24.RU рассказали в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, ребенок появился на свет 8 ноября. Малыш родился в Ачинске, его жизни ничего не угрожает.
В прокуратуре пояснили, что семья переехала из поселка в соседний населенный пункт.
— Прокуратура проверяет патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ, — рассказали в ведомстве.
Ранее страну потрясла новость о загадочном отравлении четырех детей из Красной Сопки. Дети погибли, но мать была беременна пятым малышом. Мы внимательно следили за всеми событиями, связанными с детьми в Красной Сопке.
Ранее сообщалось, что погибшие дети из Красной Сопки могли отравиться средством от насекомых во время еды. На посуде в их доме нашли следы инсектицидного средства. Об этом рассказали в краевом СК по итогам экспертиз, куда направляли биоматериал умерших, а также аэрозольную отраву для мух и предметы из дома семьи. Сейчас это приоритетная версия среди прочих по делу.