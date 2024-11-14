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Город Отравление семьи в Красной Сопке В Красноярском крае у матери после отравления родился здоровый мальчик — перед этим 4 других ее детей умерли

В Красноярском крае у матери после отравления родился здоровый мальчик — перед этим 4 других ее детей умерли

Семья уехала из населенного пункта, где с ними произошло несчастье

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2 комментария

Трагедия потрясла не только поселок, но и всю страну

В Красноярском крае у семьи из Красной Сопки, в которой от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей, родился здоровый мальчик. Об этом корреспонденту NGS24.RU рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, ребенок появился на свет 8 ноября. Малыш родился в Ачинске, его жизни ничего не угрожает.

В прокуратуре пояснили, что семья переехала из поселка в соседний населенный пункт.

— Прокуратура проверяет патронаж новорожденного в Назаровской ЦРБ, — рассказали в ведомстве.

Ранее страну потрясла новость о загадочном отравлении четырех детей из Красной Сопки. Дети погибли, но мать была беременна пятым малышом. Мы внимательно следили за всеми событиями, связанными с детьми в Красной Сопке.

Ранее сообщалось, что погибшие дети из Красной Сопки могли отравиться средством от насекомых во время еды. На посуде в их доме нашли следы инсектицидного средства. Об этом рассказали в краевом СК по итогам экспертиз, куда направляли биоматериал умерших, а также аэрозольную отраву для мух и предметы из дома семьи. Сейчас это приоритетная версия среди прочих по делу.

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Комментарии
6
Коляныч 2.0
9 минут
Равнополь, Курахово! Первый пошел, второй пошел, парашютики не забываем ... выходим дружно из чята.
Гость
6 минут
Сами явно что-то невольно сделали и с собой и с детьми. Просто уже не стали рассказывать следствию, т.к. смысла в этом больше нету - уже наказаны по самое нехочу 🙁 Удачи им и их ребёнку в новой жизни!
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