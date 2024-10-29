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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке Пришла экспертиза: следователи назвали основную версию гибели детей под Красноярском

Пришла экспертиза: следователи назвали основную версию гибели детей под Красноярском

Четверо детей погибли в поселке Красная Сопка в середине сентября

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9 комментариев

Вещества могли попасть в еду через посуду

Погибшие дети из из поселка Красная Сопка в Красноярском крае могли отравиться средством от насекомых во время еды. На посуде в их доме нашли следы инсектицидного средства. Об этом рассказали в краевом СК по итогам экспертиз, куда направляли биоматериал умерших, а также аэрозольную отраву для мух и предметы из дома семьи. Сейчас это приоритетная версия среди прочих по делу.

В ведомстве также добавили, что сами инсектицидные средства были произведены без нарушений — заявленный на баллонах состав активных компонентов соответствует тому, что обнаружили в самом веществе.

Трагедия произошла в середине сентября. Детям стало плохо после ужина. Четыре ребенка и их отец с беременной мамой попали в больницы. Взрослых смогли спасти, но дети не выжили. Предполагалось, что они отравились пельменями и курицей, но в продуктах не нашли ничего опасного. После этого следствие стало рассматривать версию отравления средством от насекомых, которое распыляли в доме. Предполагалось, что все члены семьи надышались им, так как помещения не проветривались, и в комнатах были проблемы с вентиляцией. Следователи пришли на завод производителя дихлофоса в Новосибирске и допросили сотрудников. Также нам производитель рассказывал, что его продукция не может нанести вред человеку.

В конце сентября в поселке Красная Сопка простились с погибшими от отравления детьми. Их похоронили на местном кладбище. На похороны детей деньги собрали местные власти и жители. На месте трагедии побывали наши коллеги из NGS24.RU.

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Красная Сопка Отравление детей СК Дихлофос Смерть детей
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Комментарии
11
Мое личное мнение
7 минут
это сколько нужно распылять, чтобы средство попало на все тарелки из которых ели..специально что ли залили тарелки этим средством? или его достаточно небольшой дозы для смерти, тема не раскрыта.
Гость
32 минуты
Не понятно. То есть немналвшались, а если с тарелок, на которых были капли средства? Тогда как надо было залить эти тарелки?! Если посуда не накрывалась/не выносилась, понятно, что капли аэрозоля на ней, если его брызгали наверх, но сколько там должно быть вещества, чтобы человек погиб?((
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