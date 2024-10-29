Пришла экспертиза: следователи назвали основную версию гибели детей под Красноярском

Вещества могли попасть в еду через посуду Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











Погибшие дети из из поселка Красная Сопка в Красноярском крае могли отравиться средством от насекомых во время еды. На посуде в их доме нашли следы инсектицидного средства. Об этом рассказали в краевом СК по итогам экспертиз, куда направляли биоматериал умерших, а также аэрозольную отраву для мух и предметы из дома семьи. Сейчас это приоритетная версия среди прочих по делу.

В ведомстве также добавили, что сами инсектицидные средства были произведены без нарушений — заявленный на баллонах состав активных компонентов соответствует тому, что обнаружили в самом веществе.

Трагедия произошла в середине сентября. Детям стало плохо после ужина. Четыре ребенка и их отец с беременной мамой попали в больницы. Взрослых смогли спасти, но дети не выжили. Предполагалось, что они отравились пельменями и курицей, но в продуктах не нашли ничего опасного. После этого следствие стало рассматривать версию отравления средством от насекомых, которое распыляли в доме. Предполагалось, что все члены семьи надышались им, так как помещения не проветривались, и в комнатах были проблемы с вентиляцией. Следователи пришли на завод производителя дихлофоса в Новосибирске и допросили сотрудников. Также нам производитель рассказывал, что его продукция не может нанести вред человеку.