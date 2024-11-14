Побег 10 контрактников и жестокое убийство на Народной: главные новости 13 ноября в Новосибирской области

Этот день был богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новостной поток каждый день огромен. Что-то разлетается по всем пабликам и телеграм-каналам, а что-то, наоборот, остается практически незамеченным. НГС выбрал пять самых интересных событий, которые произошли в Новосибирской области 13 ноября.

Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек

В поселке Коченево Новосибирской области 10 военнослужащих по контракту сбежали из воинской части, узнав, что им предстоит возвращение в зону СВО. Фото с места происшествия и подробности от матери одного из сбежавших мы собрали в одном сюжете.

Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребенок сам вызвал скорую

В Калининском районе Новосибирска произошел жуткий инцидент — 42-летняя женщина убила свою свекровь и ранила сына-пятиклассника. Женщина пробудет в СИЗО до 11 января 2025 года. Она попросила назначить ей психиатрическую экспертизу.

Двух новосибирских депутатов лишили мандатов из-за статуса иностранных агентов

В Новосибирске лишили депутатских мандатов Антона Картавина* и Светлану Каверзину**, признанных иностранными агентами. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 13 ноября.

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Новосибирске с одним из Ротенбергов: о чем они говорили

Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова приехала в Новосибирск на форум «Жить и воспитываться в семье». В своем официальном телеграм-канале она рассказала, что встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом. Они обсудили дальнейшие планы по гуманитарной помощи семьям с детьми в Курской области.

«Представитель кормовой базы»: экс-начальник ГУФСИН Сибири возглавил фонд капремонта — сотрудники в шоке, но он такой не первый