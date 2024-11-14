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Город Побег 10 контрактников и жестокое убийство на Народной: главные новости 13 ноября в Новосибирской области

Побег 10 контрактников и жестокое убийство на Народной: главные новости 13 ноября в Новосибирской области

НГС выбрал пять главных инфоповодов

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Этот день был богат на события

Новостной поток каждый день огромен. Что-то разлетается по всем пабликам и телеграм-каналам, а что-то, наоборот, остается практически незамеченным. НГС выбрал пять самых интересных событий, которые произошли в Новосибирской области 13 ноября.

Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек

В поселке Коченево Новосибирской области 10 военнослужащих по контракту сбежали из воинской части, узнав, что им предстоит возвращение в зону СВО. Фото с места происшествия и подробности от матери одного из сбежавших мы собрали в одном сюжете.

Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребенок сам вызвал скорую

В Калининском районе Новосибирска произошел жуткий инцидент — 42-летняя женщина убила свою свекровь и ранила сына-пятиклассника. Женщина пробудет в СИЗО до 11 января 2025 года. Она попросила назначить ей психиатрическую экспертизу.

Двух новосибирских депутатов лишили мандатов из-за статуса иностранных агентов

В Новосибирске лишили депутатских мандатов Антона Картавина* и Светлану Каверзину**, признанных иностранными агентами. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 13 ноября.

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Новосибирске с одним из Ротенбергов: о чем они говорили

Федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова приехала в Новосибирск на форум «Жить и воспитываться в семье». В своем официальном телеграм-канале она рассказала, что встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом. Они обсудили дальнейшие планы по гуманитарной помощи семьям с детьми в Курской области.

«Представитель кормовой базы»: экс-начальник ГУФСИН Сибири возглавил фонд капремонта — сотрудники в шоке, но он такой не первый

Бывший начальник ГУФСИН России по Новосибирской области Андрей Попето возглавляет красноярский фонд капитального ремонта. Свои обязанности он начал исполнять летом 2023 года. Назначение экс-силовика вызвало недовольство у сотрудников фонда. Последние две недели местные политические Telegram-каналы прочат скорую отставку Андрею Попето. Мнения политологов, бывшего сотрудника фонда и самого экс-силовика — в материале НГС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
7
Гость
38 минут
лучше писать стихи, чем подписывать контракты с РА
Гость
30 минут
Как освежить интимню зону до Нового года, если осталось мало времени (и не стыдно звать гостей)
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