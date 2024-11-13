Обвиняемую в убийстве свекрови и покушении на сына отправили в СИЗО в Новосибирске

Женщина пыталась убить и своего сына, но ему удалось спастись Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Сегодня, 13 ноября, Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 42-летней Наталье Радионовой, обвиняемой в убийстве бывшей свекрови и покушении на своего 11-летнего сына.

Об этом сообщает корреспондент НГС Эмиль Фукс из зала суда. Женщина пробудет в СИЗО до 11 января. Она попросила назначить ей психиатрическую экспертизу.

По информации прокуратуры, трагедия произошла 11 ноября в доме на улице Народной. В тот день обвиняемая пришла в квартиру к своей бывшей свекрови и 11-летнему сыну. В ходе конфликта сибирячка нанесла 85-летней пенсионерке удар ножом в шею, что привело к смерти. После этого она напала на сына, ранив его ножом в область ключицы. Мальчику удалось вырваться и добраться до дома отца, который живёт неподалёку. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

Женщине предъявлено обвинение по двум статьям: «Убийство» (ч. 1 ст. 105) и «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как удалось выяснить НГС, у женщины двое детей. Один из них уже совершеннолетний.