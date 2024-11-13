Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребёнок сам вызвал «скорую»

В Калининском районе Новосибирска произошёл жуткий инцидент — 42-летняя женщина убила свою свекровь и ранила сына-пятиклассника. Сегодня, 13 ноября, подозреваемую ждет суд по мере пресечения.
По информации telegram-канала SHOT, женщина пришла к 85-летней свекрови в квартиру на улицу Народная. Она хотела навестить сына, который живет с бабушкой.
— Душевно пообщаться не вышло: невестка и свекровь сильно разругались. В порыве гнева невестка схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении канала.
Инцидент, по информации SHOT, произошёл на глазах у 11-летнего сына женщины, который попытался успокоить мать, но получил удар в ключицу. Ребёнок якобы смог самостоятельно вызвать скорую помощь — его госпитализировали.
Женщину задержали. В отношении неё возбудили два уголовных дела: по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
Как удалось узнать НГС, сегодня ей должны избрать меру пресечения. В СК сообщили, что комментарий по ситуации будет позднее.
Ранее НГС писал, что суд признал виновной мать, выбросившую младенца в мусорку.
Обновлено: По данным СКР, мальчику 11 лет, а не 13, как изначально было указано в публикации.