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Появились фото из квартиры, где сибирячка убила свекровь и ранила сына

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Криминал Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребёнок сам вызвал «скорую»

Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребёнок сам вызвал «скорую»

Мальчик жил с бабушкой, его мать пришла навестить ребенка

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62 комментария

После происшествия возбудили два уголовных дела

В Калининском районе Новосибирска произошёл жуткий инцидент — 42-летняя женщина убила свою свекровь и ранила сына-пятиклассника. Сегодня, 13 ноября, подозреваемую ждет суд по мере пресечения.

По информации telegram-канала SHOT, женщина пришла к 85-летней свекрови в квартиру на улицу Народная. Она хотела навестить сына, который живет с бабушкой.

— Душевно пообщаться не вышло: невестка и свекровь сильно разругались. В порыве гнева невестка схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении канала.

Инцидент, по информации SHOT, произошёл на глазах у 11-летнего сына женщины, который попытался успокоить мать, но получил удар в ключицу. Ребёнок якобы смог самостоятельно вызвать скорую помощь — его госпитализировали.

Женщину задержали. В отношении неё возбудили два уголовных дела: по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Как удалось узнать НГС, сегодня ей должны избрать меру пресечения. В СК сообщили, что комментарий по ситуации будет позднее.

Ранее НГС писал, что суд признал виновной мать, выбросившую младенца в мусорку.

Обновлено: По данным СКР, мальчику 11 лет, а не 13, как изначально было указано в публикации.

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Новосибирск Трагедия Убийство Покушение на убийство
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Комментарии
62
Урлулуууу
1 час
Вот оно величие семейных ценностей,вот он ГОД СЕМЬИ какой у нас замечательный,да василич?
Гость
51 минута
В Новосибирске проходит форум «Жить и воспитываться в семье» понятно
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