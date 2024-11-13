Сибирячка убила свекровь и ранила 11-летнего сына в квартире на Народной — ребёнок сам вызвал «скорую»

После происшествия возбудили два уголовных дела Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска произошёл жуткий инцидент — 42-летняя женщина убила свою свекровь и ранила сына-пятиклассника. Сегодня, 13 ноября, подозреваемую ждет суд по мере пресечения.

По информации telegram-канала SHOT, женщина пришла к 85-летней свекрови в квартиру на улицу Народная. Она хотела навестить сына, который живет с бабушкой.

— Душевно пообщаться не вышло: невестка и свекровь сильно разругались. В порыве гнева невестка схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте, — говорится в сообщении канала.

Инцидент, по информации SHOT, произошёл на глазах у 11-летнего сына женщины, который попытался успокоить мать, но получил удар в ключицу. Ребёнок якобы смог самостоятельно вызвать скорую помощь — его госпитализировали.

Женщину задержали. В отношении неё возбудили два уголовных дела: по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Как удалось узнать НГС, сегодня ей должны избрать меру пресечения. В СК сообщили, что комментарий по ситуации будет позднее.

Ранее НГС писал, что суд признал виновной мать, выбросившую младенца в мусорку.