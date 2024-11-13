Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Новосибирске с одним из Ротенбергов: о чем они говорили

Детский омбудсмен приехала на форум Источник: скриншот с видео, тг-канал Марии Львовой-Беловой











Уполномоченные по правам ребенка со всей России приехали в Новосибирск на форум «Жить и воспитываться в семье». В том числе прибыла и федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В официальном телеграм-канале уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой появилось сообщение о том, что она работает в Новосибирске. Она рассказала, что встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом

— Обсудили дальнейшие планы по гуманитарной помощи семьям с детьми в Курской области. Вместе мы продолжим поддерживать родителей с детьми в пунктах временного размещения, предоставлять жильё многодетным семьям, — написала Львова-Белова в своем тг-канале.

В Новосибирске в среду, 11 ноября, проходит всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье».

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в своем тг-канале поделилась видео с форума.

— Очень много приехало моих коллег, очень много приехало представителей от региональных правительств. Я думаю, что нам есть, чем поделиться, нам есть, что получить нового, и мы понимаем, куда нам двигаться. Как сегодня сказала моя коллега из Иркутской области, вызов принят, — записала «кружочек» Надежда Болтенко.