НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, снег

ощущается как -15

2 м/c,

ю-з.

 753мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25

СРОЧНО

Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек

Кто строит новую Россию
Метро на севере и юге
Врачи для 30-летних
ГУФСИН в капремонте
Зажечь на корпоративе — советы
Продают доли в Chiko
До и после увеличения груди
Новости в Telegram
Город Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Новосибирске с одним из Ротенбергов: о чем они говорили

Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась в Новосибирске с одним из Ротенбергов: о чем они говорили

В Новосибирске проходит форум «Жить и воспитываться в семье»

1 333
17 комментариев

Детский омбудсмен приехала на форум

Уполномоченные по правам ребенка со всей России приехали в Новосибирск на форум «Жить и воспитываться в семье». В том числе прибыла и федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

В официальном телеграм-канале уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой появилось сообщение о том, что она работает в Новосибирске. Она рассказала, что встретилась с вице-президентом ФХР и главным тренером СКА Романом Ротенбергом

— Обсудили дальнейшие планы по гуманитарной помощи семьям с детьми в Курской области. Вместе мы продолжим поддерживать родителей с детьми в пунктах временного размещения, предоставлять жильё многодетным семьям, — написала Львова-Белова в своем тг-канале.

В Новосибирске в среду, 11 ноября, проходит всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье».

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в своем тг-канале поделилась видео с форума.

— Очень много приехало моих коллег, очень много приехало представителей от региональных правительств. Я думаю, что нам есть, чем поделиться, нам есть, что получить нового, и мы понимаем, куда нам двигаться. Как сегодня сказала моя коллега из Иркутской области, вызов принят, — записала «кружочек» Надежда Болтенко.

В Новосибирской области 13–14 ноября состоится всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». В его программе запланирован XXIII Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

ПО ТЕМЕ
Новосбирск Мария Львова-Белова Детский омбудсмен Форум
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Урлулуууу
29 минут
Наложить о чем они там говорили
Гость
24 минуты
Вротенберг то каким боком к омбудсмену? Ему хоккейный клуб папаша подарил, вот он и играется! Скоро ещё футбольный подарит, надо же детей баловать!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,29

Света,33

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление