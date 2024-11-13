«Представитель кормовой базы»: экс-начальник ГУФСИН Сибири возглавил фонд капремонта — сотрудники в шоке, но он такой не первый

Два года Андрей Попето руководил ГУФСИН России по Новосибирской области Источник: 24.fsin.gov.ru











Бывший начальник ГУФСИН России по Новосибирской области возглавляет красноярский фонд капитального ремонта. Андрей Попето начал исполнять обязанности летом прошлого года, а недавно окончательно закрепился на этой должности. Назначение экс-силовика вызвало недовольство у сотрудников фонда — около 60 человек подписали обращение к губернатору края Михаилу Котюкову, чтобы этого не произошло. Последние две недели местные политические Telegram-каналы прочат скорую отставку Андрею Попето и называют его частью большой политической игры. Мнения политологов, бывшего сотрудника фонда и самого экс-силовика — в материале НГС.

Силовик ушёл, силовик пришёл

В октябре новосибирец Андрей Попето стал генеральным директором Регионального фонда капитального ремонта Красноярского края. С конца лета прошлого года он был временно исполняющим обязанности, писали наши коллеги с сайта NGS24.RU. Назначение Андрея Попето на должность в организацию, подконтрольную правительству и Минстрою, стало неожиданностью для её сотрудников.

Удивление работников фонда связано с прошлым Андрея Попето: с 2017 по 2023 годы он руководил ГУФСИН России по Кемеровской, Новосибирской областям и Красноярскому краю. Уроженец Пермского края занимал должности в силовых структурах с конца 90-х. Сначала на разных позициях в ГУИН Минюста России по Красноярскому краю, а после преобразования службы в ГУФСИН был заместителем начальника краевого управления ведомства. Служил Попето и на федеральном уровне — 2016 по 2017 год он был начальником управления тылового обеспечения ФСИН России.

После окончания службы в красноярском управлении ФСИН в мае прошлого года Андрей Попето остался в регионе и стал временно исполняющим обязанности главы регионального фонда капремонта. Экс-силовик сменил на посту другого выходца из службы исполнения наказаний: Михаила Попелышева арестовали по обвинению в получении взятки в 12 миллионов рублей за покровительство застройщику. До назначения главой фонда капремонта он 20 лет занимал различные должности в силовом ведомстве.

Дело Михаила Попелышева рассматривает суд Источник: Следственный комитет России











Связанные с силовыми структурами пункты биографии Андрея Попето смутили сотрудников краевого фонда капремонта, поэтому они написали открытое письмо главе региона Михаил Котюкову. Обращение подписали около 60 человек. Работники организации оказались недовольны тем, что назначение произошло без конкурса, а сам кандидат никаким образом не был связан со строительством.

— Просим вас взять во внимание мнение абсолютного большинства сотрудников нашей организации: мы не хотим в очередной раз стать заложниками чужих интересов, интересов лиц, которые приходят «со стороны» и, несмотря на большой опыт руководства другими структурами, имеют очень скромное представление о специфике деятельности Фонда, — говорилось в публикации в официальном Telegram-канале фонда капремонта.

Минстрой объяснил, что назначение Андрея Попето было временной мерой и произошло на фоне повышенного интереса правоохранительных органов к фонду. Предполагалось, что человек со стороны будет руководить организацией до завершения проверок, а руководителя выберут на конкурсной основе, писало местное издание «Проспект Мира». Сами же сотрудники видели гендиректором фонда Екатерину Терещенко, работавшую в нём с момента основания. В сентябре она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Новый директор каждые полтора года

В разговоре с корреспондентом НГС один из бывших сотрудников фонда, занимавший руководящие должности, объяснил, что реакция его коллег ожидаема. При этом возмущение не имело отношения к личности самого Андрея Попето.

— Нужно понимать, что сотрудники фонда — это ИТР (инженерно-технические работники. — Прим. ред), такая специфика функционирования системы. Это организация с численностью порядка ста человек. Это нормальная реакция у небольшой группы сплоченных людей, когда им вдруг барина назначают. На тот момент был очень тяжёлый период, пережитый с другим выходцем из системы. Проходит месяц после ареста предыдущего назначенца, и приводят такого же нулевого специалиста на руководителя, — описывает ситуацию бывший сотрудник фонда.

За последние пять лет фонд капитального ремонта сменил шестерых руководителей. Собеседник НГС отмечает, что они не задерживаются из-за ошибок своих предшественников.

— Практически каждые полтора года назначали нового директора, который полгода мог спокойно говорить, что он вникает в тему, следующие полгода сокрушаться, как всё было плохо и много надо исправить, стараться исправить (по мере способностей, учитывая отсутствие базовых знаний по теме), и следующие полгода искать себе «повышение». Затем все заново, — объясняет источник.

Оригинала обращения сотрудников фонда не осталось. Его копия сохранилась в публикациях местных СМИ и Telegram-каналов Источник: t.me/e2toe4 Документ подписали около 60 человек Источник: t.me/e2toe4

Бывший сотрудник считает, что навыки нынешнего руководителя фонда не соответствуют занимаемой им должности, и склоняется к мнению, это Андрей Попето — временный человек на посту руководителя организации.

— Я видел всех директоров фонда за 10 лет и его тоже наблюдал год. У текущего очень низкие навыки управления, нет базы по экономике и планированию. Нет прогнозного мышления, нет стратегии, нет опыта эффективного конструктивного диалога, медиация никакая. При этом нужно понимать, что работникам, как ни парадоксально, с таким руководителем гораздо проще. Это временный для фонда человек, это было ясно изначально. Мне очень жаль, что нет людей, болеющих за фонд, — говорит источник.

Собеседник уточняет, что фонд нуждается в оптимизации, иначе избежать дополнительных затрат из бюджета региона или повышения взносов не получится.

— Судить о чём-либо можно по итогам года. На момент годового срока у человека не было никаких прорывов, эффективных управленческих решений, увеличения объёмов работ, снижения гарантийных случаев, технических решений по оптимизации и прочего. Фонд может перманентно существовать ещё год–полтора, до завершения очередного трёхлетнего плана, — заключил бывший сотрудник фонда.

Грядут перемены?

В ноябре интерес к Андрею Попето возрос — красноярские политические Telegram-каналы прочат гендиректору скорое увольнение с последующим повышением до заместителя мэра. Заявления связаны с октябрьской отставкой первого вице-мэра Вадима Войцеховского из-за утраты доверия.

Местный политолог Алексей Аксютенко в разговоре с корреспондентом НГС объясняет, что за увольнением может стоять большая политическая игра, в которой первый вице-мэр стал разменной монетой.

— Упорно ходят слухи, что мэру Красноярска Владиславу Логинову ищут замену. Вполне вероятно, что того, кого назначат на место Войцеховского, затем и изберут следующим главой Красноярска. Была информация, что на должность претендует чиновник из Министерства строительства РФ, а в администрации города говорят, что претендент на должность первого заммэра даже приезжал в Красноярск. Но пока позиция вакантна, — отмечает политический консультант.

Андрей Попето уверен: людей заставили подписать обращение к губернатору год назад Источник: Фонд капитального ремонта Красноярского края / vk.com











При этом эксперт подчёркивает, что достоверных данных о возможности назначения на эту должность Андрея Попето нет. Пока это не более чем слухи.

Сам Андрей Попето, отвечая на вопросы корреспондента НГС, подчеркнул, что все заявления о его скорой смене работы — ложь.

— Это всё грязная пресса, которая берёт непонятно откуда идеи. На самом деле был отбор на основе конкурса в Министерстве строительства РФ, где я взял баллов больше, чем те, кто претендовал на эту должность. Всё, что пишут в других источниках, — недостоверно. Сегодня губернатор, надеюсь, мне доверяет, — прокомментировал он.

Историю с обращением сотрудников к губернатору Красноярского края Андрей Попето описывает как провокацию конкретного человека. При этом никаких санкций в отношении людей, которые подписывали письмо, не было, уточняет гендиректор фонда.

— Человек, который инициировал это обращение, уволился по своей инициативе. Он просто спровоцировал коллектив на эти заявления, запугал работников и попросил собрать подписи. Я никого не увольнял — более того, все мои заместители сегодня подняты с начальников отделов. Команда осталась вся та же самая, никого из своих людей, как говорили некоторые, я не приводил. Я считаю, что сегодня у нас лучший коллектив за десять лет работы фонда, — продолжает Андрей Попето.

Также собеседник считает необоснованными заявления о своей некомпетентности в сфере строительства, отмечая, что у него три высших образования и опыт в качестве генерального заказчика.

Силовики рвутся к власти

Случаи, когда выходцы из силовых структур занимают должности на гражданской службе, — не редкость. Например, два года назад полпредом губернатора Красноярского края стал Владимир Шаешников, руководивший региональной службой исполнения наказаний больше 15 лет.

Руководитель информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов в разговоре с корреспондентом НГС отмечает, что такая тенденция хоть и не новая, но всё активнее встречается в сибирских регионах.

— В Новосибирске немало примеров, когда сотрудники правоохранительных ведомств, в том числе занимавшие высокие посты, переходили на гражданскую службу. Тренд не новый, но, возможно, в последнее время стало больше подобных кейсов. Со стороны кажется, будто отставных силовиков охотно устраивают чиновниками, чтобы снизить уголовные и административные риски, сгустившиеся вокруг органов власти, — объясняет аналитик.

При этом любой силовик, как и гражданское лицо, становится частью системы лишь с небольшими отличиями, отмечает Андрей Кузнецов.

— На самом деле отставной сотрудник для правоохранительной системы такой же представитель «кормовой базы», как любой обычный госслужащий. Единственное отличие — специфичный опыт и понимание, как работают шестерёнки этой системы. Впрочем, на руководящих позициях в органах власти именно такой профессиональный опыт вряд ли можно считать самым полезным, тут бы больше пригодились иные компетенции, — заключил эксперт.