Двух новосибирских депутатов лишили мандатов из-за статуса иностранных агентов

Сессия совета депутатов состоялась 13 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске лишили депутатских мандатов Антона Картавина* и Светлану Каверзину**, признанных иностранными агентами. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета 13 ноября.

— 15 мая вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Внесены изменения, в частности, в 131-й Федеральный закон, в котором предусмотрено, что полномочия депутата прекращаются досрочно в случае приобретения им статуса иностранного агента, — сказал на сессии Дмитрий Асанцев, спикер горсовета.

Согласно закону, принятому 15 мая, если депутатов, внесенных в реестр иностранных агентов, не исключают из него в течение 180 дней, то их полномочия прекращают досрочно. Для Антона Картавина* и Светланы Каверзиной** этот срок закончился 10 ноября.

На сессии горсовета 39 депутатов поддержали проект решения о досрочном лишении Антона Картавина* и Светланы Каверзиной** мандатов.

* Антон Картавин признан в РФ иностранным агентом в 2024 году.