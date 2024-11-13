Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек — что о них известно

По предварительной информации, сбежавших ищет полиция Источник: Оксана Козырева / NGS.RU











В Новосибирской области 10 военнослужащих самовольно покинули военную часть. Большинство из них удалось задержать. Среди сбежавших те, кто ранее уже оставлял самовольно воинские подразделения на территории России.

Подробности сообщил источник НГС:

— В воинскую часть в Коченево были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли воинские части по различным, не связанным со службой причинам. Вечером 12 ноября 10 человек покинули часть. Шестеро из них поехали в Кемеровскую область. Часть мужчин уже задержали. Остальных должны задержать в ближайшее время.

Большинство сбежавших — жители Краснодарского края.

В чате местных жителей Коченево сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие не вооружены. Жителей просят быть бдительными.

Все сбежавшие так называемые «пятисотые» — так на военном сленге называют дезертиров. По предварительным данным, в Коченево военнослужащих собрали, чтобы в последующем отправить в зону проведения спецоперации.