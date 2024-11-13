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Происшествия Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек — что о них известно

Из военной части в Новосибирской области сбежали 10 человек — что о них известно

Мужчины покинули воинскую часть 12 ноября

4 700
23 комментария

По предварительной информации, сбежавших ищет полиция

В Новосибирской области 10 военнослужащих самовольно покинули военную часть. Большинство из них удалось задержать. Среди сбежавших те, кто ранее уже оставлял самовольно воинские подразделения на территории России.

Подробности сообщил источник НГС:

— В воинскую часть в Коченево были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли воинские части по различным, не связанным со службой причинам. Вечером 12 ноября 10 человек покинули часть. Шестеро из них поехали в Кемеровскую область. Часть мужчин уже задержали. Остальных должны задержать в ближайшее время.

Большинство сбежавших — жители Краснодарского края.

В чате местных жителей Коченево сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие не вооружены. Жителей просят быть бдительными.

Все сбежавшие так называемые «пятисотые» — так на военном сленге называют дезертиров. По предварительным данным, в Коченево военнослужащих собрали, чтобы в последующем отправить в зону проведения спецоперации.

НГС направил запрос в пресс-службу ЦВО, чтобы узнать подробности инцидента.

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Дезертиры Военная часть Коченево Новосибирская область
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Комментарии
25
ПЛУТ
19 минут
А что разве не добровольно туда едут ?Это вроде как там насильно сгоняют а у нас исключительно добровольно .Вроде так по ящику говорят.
мир во всём мире
23 минуты
Судя по схожим новостям , то даже не мем уже , а тенденция )) Признак стабильной и сильной страны , с дисциплинированной армией и современной пенитенциарной системой.
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