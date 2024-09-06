Начальник департамента строительства уходит из мэрии — главное в Новосибирске за 5 сентября

Алексей Кондратьев проработал в мэрии Новосибирска 25 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в Новосибирске происходит десятки событий. Уследить за всем потоком информации занятому человеку практически невозможно. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 5 сентября.

Начальник департамента строительства уходит из мэрии

Алексей Кондратьев (слева) недавно вернулся из отпуска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрию Новосибирска после 25 лет работы покидает начальник департамента строительства Алексей Кондратьев. Официально информации об отставке столь крупного чиновника пока нет, тем не менее источники НГС сообщили, что увольнение может быть связано с крупными городскими проектами.

Рюкзак во льду

Денис Петин Источник: Рюкзак погибшего 17 лет назад Алексея Рассказова, найденный группой туристов из Пензы











Туристы обнаружили в горах Алтая вещи погибшего 17 лет назад Алексея Рассказова. Самого мужчину так и не нашли в 2007 году. Почитайте историю похода с необъяснимыми кадрами, полную странностей и загадок.

Толпа подростков терроризирует детей у «Сан Сити»

Случаи, когда подростков избивают в «Сан Сити», повторялись уже несколько раз Источник: Густаво Зырянов / NGS.RRU











Компанию школьников избила толпа подростков на парковке возле новосибирского МФЦ «Сан Сити». По словам Юлии, матери одного из пострадавших, у мальчиков сначала попросили покурить, после небольшой перепалки охрана всех выгнала на улицу. Там детей и избили.

Опасные маневры автобуса и наказание

Водитель вызвал недовольство пассажиров Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











«Прославился» и водитель автобуса №227 — в утреннем рейсе он пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Пассажиры рейса жаловались, что водитель маневрировал так, что пассажиры чуть с кресел не падали. Как его наказали? Читайте по ссылке.

Мейн-кун из муравейника

Сейчас Джессика весит 5 килограммов Источник: «Авито»









