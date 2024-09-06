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Толпа подростков избила школьников возле «Сан Сити»

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Город Начальник департамента строительства уходит из мэрии — главное в Новосибирске за 5 сентября

Начальник департамента строительства уходит из мэрии — главное в Новосибирске за 5 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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1 комментарий

Алексей Кондратьев проработал в мэрии Новосибирска 25 лет

Каждый день в Новосибирске происходит десятки событий. Уследить за всем потоком информации занятому человеку практически невозможно. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 5 сентября.

Начальник департамента строительства уходит из мэрии

Алексей Кондратьев (слева) недавно вернулся из отпуска

Мэрию Новосибирска после 25 лет работы покидает начальник департамента строительства Алексей Кондратьев. Официально информации об отставке столь крупного чиновника пока нет, тем не менее источники НГС сообщили, что увольнение может быть связано с крупными городскими проектами.

Рюкзак во льду

Денис Петин

Туристы обнаружили в горах Алтая вещи погибшего 17 лет назад Алексея Рассказова. Самого мужчину так и не нашли в 2007 году. Почитайте историю похода с необъяснимыми кадрами, полную странностей и загадок.

Толпа подростков терроризирует детей у «Сан Сити»

Случаи, когда подростков избивают в «Сан Сити», повторялись уже несколько раз

Компанию школьников избила толпа подростков на парковке возле новосибирского МФЦ «Сан Сити». По словам Юлии, матери одного из пострадавших, у мальчиков сначала попросили покурить, после небольшой перепалки охрана всех выгнала на улицу. Там детей и избили.

Опасные маневры автобуса и наказание

Водитель вызвал недовольство пассажиров

«Прославился» и водитель автобуса №227 — в утреннем рейсе он пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Пассажиры рейса жаловались, что водитель маневрировал так, что пассажиры чуть с кресел не падали. Как его наказали? Читайте по ссылке.

Мейн-кун из муравейника

Сейчас Джессика весит 5 килограммов

В Новосибирске ищут хозяина для кошки породы мейн-кун — ее готовы отдать бесплатно. Ласковую Джессику нашли волонтеры в июле в районе площади Калинина в муравейнике. Отдать кошечку весом в 5 килограмм готовы любому желающему, но есть один нюанс.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 00:54
Вот это мега-хлебная должность. Не просто так уходит.
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