Рюкзак во льду: на Алтае обнаружили вещи погибшего 17 лет назад туриста — на его фотоаппарате нашли необъяснимые кадры

Среди найденных вещей погибшего 17 лет назад на Алтае был фотоаппарат со странными кадрами Источник: фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлены Сергеем Комраковым / коллаж Юрия Орлова











Группа горных туристов, которая этим летом шла по маршруту в горах Алтая, обнаружила вещи погибшего 17 лет назад Алексея Рассказова. Самого мужчину в 2007 году так и не нашли, на месте трагедии только установили памятник. Один из участников тургруппы сообщил корреспонденту НГС Илье Калинину, что они хотят разыскать родных Алексея Рассказова, чтобы передать им освобожденные изо льда фотоаппарат и телефон погибшего. Журналист начал разбираться в этой истории и неожиданно обнаружил, что история гибели Алексея полна странностей и загадок.

Находка во льдах

Рюкзак погибшего 17 лет назад Алексея Рассказова, найденный группой туристов из Пензы Источник: Денис Петин











В конце июля группа туристов из Пензы проходила на Горном Алтае перевал Переметный и наткнулась на вмерзший в ледник рюкзак. Необычную находку обнаружили вблизи траурной таблички, установленной погибшему в этом месте 4 августа 2008 года москвичу Алексею Рассказову. Парню было 26 лет, до 27-ми оставалось чуть больше месяца. От памятного знака до рюкзака было около 300–400 метров.

В 2007 году об этом происшествии написало несколько СМИ. Например, ИА Regnum 8 августа 2007 года сообщило, что потерялся турист из Москвы Алексей Рассказов, который путешествовал по Алтаю в составе группы из пяти человек. Как рассказали информационному агентству в главном управлении МЧС по Республике Алтай, «сообщение об этом поступило спасателям 7 августа, группа была не зарегистрирована и не застрахована».

О необычной находке — рюкзаке погибшего — корреспонденту НГС рассказал участник похода пензенских туристов Сергей Комраков.

— Поход у нас был четвертой категории сложности: была вершина Брат и три перевала. Переходя перевал Переметный, это Южно-Чуйский хребет, мы нашли полувмерзший в лед рюкзак. Рядом лежал кейс, в котором был фотоаппарат «сонька» и сотовый телефон — старый-старый Nokia 6610, — рассказал Сергей Комраков. — Рюкзак трудно было не заметить: он вытаял изо льда, весь был в дырках. Но ворошить рюкзак мы не стали, не увидели смысла. Только бы вещи раскидало по льду.

Часть группы туристов из Пензы: Сергей Комраков, Денис Петин, Никита Бойченко (слева направо) Источник: Лена Алаухова, фото предоставлено Сергеем Комраковым











По его словам, и телефон, и фотоаппарат были сильно разбиты. Туристы забрали технику с собой, чтобы, установив их владельца, передать родным. В рюкзаке была одежда и другие вещи, но ничего, кроме техники, туристы брать не стали. Сергей объяснил, что каждый из их группы был нагружен по максимуму, а любой лишний груз во время прохождения сложного горного маршрута мог оказаться критическим.

Руководитель пензенской группы туристов Денис Петин вспомнил, что чуть ниже рюкзака, метров через сто, они почувствовали неприятный тухлый запах. Он предположил, что где-то там были и останки погибшего Рассказова.

Открыть телефон, чтобы посмотреть контакты, не удалось. А вот с картой памяти фотоаппарата ничего не случилось: она прочиталась.

— На карте были походные снимки: люди, пять человек, аэропорт… В принципе, все совпадало с той информацией, которая была в новостях 2007 года. Набор снимков стандартный, как обычно документируется поход, — пояснил Сергей Комраков.

Мужчина добавил, что они попытались разыскать какую-то информацию о погибшем Алексее Рассказове и том походе в московских турклубах, но пока безуспешно.

— По фотографиям с фотоаппарата, по лицам я нашел в интернете двух человек. Одному я написал на страницу «ВКонтакте», но он не ответил. Судя по всему, он давно не заходил. А второй был в другой сети, где у меня профиля не было, — рассказал руководитель пензенской тургруппы.

Рюкзак, найденный дважды

Вид Горного Алтая в том месте, где в августе 2007 года пропал Алексей Рассказов Источник: фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлено Сергеем Комраковым











Летом 2023 года, как оказалось, с рюкзаком на леднике сталкивались туристы из московского турклуба «Вестра». Более того, по факту обнаружения вещей алтайская полиция занималась проверкой, а московские туристы даже разыскали брата погибшего, который по фото опознал рюкзак Алексея Рассказова. Удалось московским туристам найти и одного из одноклассников погибшего, который якобы принимал участие в установке памятной таблички на перевале.

— В прошлом году на этом перевале мы нашли рюкзак, сразу позвонили в МЧС, а после того, как спустились с гор, я написал заявление в полицию. Поначалу полиция развела бурную деятельность, но потом все сошло на нет. И, по-моему, в начале нынешнего года я получил от полиции сообщение, что они нашли мать Рассказова. На этом, собственно, дело было закрыто. Хотя вначале хотели привлекать МЧС и проводить какие-то работы по поиску погибшего, — рассказал участник похода 2023 года, турист клуба «Вестра» Андрей Абрамов.

Он отметил, что достать вещи в прошлом году было невозможно: рюкзак почти полностью вмерз в лед.

— Мы смогли только отстегнуть клапан рюкзака и увидеть, что там лежала пластиковая бутылка с этикеткой, которая была маркирована 2007 годом — поэтому мы и связали находку с табличкой на перевале. Помимо бутылки там была сумка с фотоаппаратом, но раскопать ее не было никакой возможности: лед был настолько твердый, что долбить пришлось бы несколько дней, — объяснил мужчина. — На самом деле, я всю эту бучу затевал, потому что предполагал: через год растает гораздо сильнее и там не только рюкзак, но и голова может торчать. А я сам в туристском клубе и представляю, каково это туристам обнаружить труп человека. Тем более, это место далеко от обитаемых, и никого там не дозовешься.

Траурная табличка на перевале Переметный Источник: Денис Петин

В полиции Горного Алтая подтвердили, что в 2023 году они действительно проводили проверку по заявлению одного из туристов, нашедших рюкзак. Но дело не возбуждали.

— При рассмотрении обращения был направлен запрос в ГУ МЧС России по Республике Алтай об оказании содействия при проведении поисковых работ с применением специальных средств и оборудования в районе Южно-Чуйского хребта. Также были направлены запросы в Информационный центр МВД по Республике Алтай, комитет по делам ЗАГС и архивов для проверки по архивным учетам по факту безвестного исчезновения, либо оказания помощи в осуществлении розыска, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Чем закончилась проверка и поисковые работы, в пресс-службе не уточнили, но заметили, что они связались с матерью пропавшего без вести Алексея Рассказова. Сам он, добавили в полиции, 6 мая 2008 года официально признан умершим.

«Вещи нам не нужны»

Вид с перевала Переметный Источник: фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлено Сергеем Комраковым











Брат Алексея Рассказова неохотно говорит об этой истории — вероятно, гибель туриста все еще является больной темой для родных. Мужчина попросил не называть его имени, поинтересовался, что было найдено на перевале в этом году, и спросил про останки.

— Это достаточно личная и тяжелая тема. Вещи не нужны нам. Вот если бы человека нашли — другое дело. Вещи пускай заберут себе. А если человека найдут, конечно, нужно по-человечески похоронить, — сказал брат Алексея журналисту НГС. — Мы обращались в прошлом году [в полицию], но никаких действий, никто не сдвинулся с места. Никто этим заниматься, как я понимаю, не будет. Мы люди пожилые, какой тут горный поход? Мы физически не в состоянии ходить по горам, матери 81 год.

Он попросил НГС связаться непосредственно с полицейским, который занимался этим делом. Но ни на звонок на личный номер, ни на сообщение с просьбой перезвонить никто не ответил.

Тургруппа Алексея Рассказова в аэропорту Источник: фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлено Сергеем Комраковым











В процессе поиска участников того похода нашелся контакт одноклассника Алексея Рассказова — по некоторым данным, он был среди тех, кто устанавливал на перевале памятную табличку. Мужчина попросил журналиста перезвонить через час, сославшись на то, что находится в метро. Позже он ответил на звонок, но что-либо рассказывать об Алексее отказался, отметив, что этого не хотела бы семья погибшего.

Посмертные фото

Последний черный кадр сделан в 10:51 утра 5 августа Источник: Сергей Комраков











На сохранившейся карте памяти фотоаппарата была 301 фотография. Сергей Комраков считает, что это была типичная фотофиксация похода. Но фотографии, которые были сделаны фактически перед смертью, вызывают множество вопросов.

Последний кадр оказался просто черным полем, словно кто-то щелкнул затвором с закрытой крышкой. Но самое странное, что с десяток последних фотографий, судя по информации в свойствах файлов, сделаны на следующий день после гибели Алексея Рассказова: на памятной табличке указана дата 04.08.2007, а фотографии сделаны утром 5 августа.

Кадр из палатки, сделанный на фотоаппарат погибшего в пять утра 5 августа Источник: Фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлено Сергеем Кораковым











На первом из них запечатлен вид из палатки — этот кадр сделан 5 августа в 05:05:44 утра. Потом, почти через три часа, идут шесть кадров с пейзажами: сделаны они с одной точки, с изменением ракурса в несколько градусов и в течение всего минуты. Далее, буквально сразу же — два снимка Алексея в полный рост. Буквально минут через пять сняты еще два снимка с горами, а после них — полностью черный кадр. Время снимка — 10:51, почти через три часа после последнего пейзажа.

— Что мне кажется странным: фотография, где он стоит в шляпе. Там их две почти одинаковых было. Может, он поставил фотоаппарат на камень: один, никого больше нет. Может, он ушёл с лагеря и пропал? Может, поругались, может, еще что-то. Но вряд ли он сам мог сделать обе фотографии, где стоит в полный рост. Получается, одна фотография сделана в 07:58:50, а следующая — в 07:59:16. Через 26 секунд, — рассказал Сергей Комраков.

Таких фотографий с погибшим на фотоаппарате было две: обе сделаны 5 августа с интервалом в 26 секунд Источник: фото с фотоаппарата Алексея Рассказова, предоставлено Сергеем Комраковым











После обнаружения нестыковки в официальной дате смерти и датах последних снимков погибшего журналист НГС снова обратился к его брату за комментарием. Тот в ответ заметил, что семью спустя 17 лет неизвестности интересует в первую очередь организация нормальных похорон Алексея Рассказова, а «копание во всех этих фактах абсолютно неинтересно».

В середине августа на Алтае при спуске с вершины погиб врач альпинистского лагеря Актру Владислав Садыков. В июле в ущелье сорвался альпинист — его следы потерялись в районе горного ручья, который уходит под ледник.