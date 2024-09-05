«Нашли в муравейнике»: в Новосибирске бесплатно отдают мейн-куна Джессику

Сейчас Джессика весит 5 килограммов Источник: «Авито»











В Новосибирске ищут хозяина для кошки породы мейн-кун. Волонтеры готовы отдать животное бесплатно. Но будущим владельцам стоит знать, что животное — носитель вируса лейкоза.

Объявление опубликовали на сайте «Авито». В нем указано, что кошку спасли с улицы, ей дали кличку Джессика.

— Джессика — крупная, красивая, безумно ласковая кошка, очень любящая общение и внимание человека. Кошка просто идеальная! Есть единственное «но», Джесс является носителем лейкоза. Это заболевание совершенно не опасно для человека, но с другими кошками Джессике жить нельзя. Поэтому Джесс пристраивается только одним животным в семью, либо в компанию к котику с таким же диагнозом или в семью с собачкой, — написал автор.

Как рассказала НГС волонтер Анна, кошку в июле нашли в районе площади Калинина, где она скиталась около месяца. Почему животное оказалось на улице, неизвестно.

— Я нашла ее в кустах, она легла и лежала в муравейнике. Видимо, ей нравилось, или плохо себя чувствовала. Ее временно приютили в офисе, но начальство не разрешило долго держать. Обследовали, выяснили, что она только носитель лейкоза, то есть лечение сейчас ей не нужно, — объяснила Анна.

Вирус лейкоза кошек — заболевание, которое угнетает иммунитет животного. Вирус может передаваться другим представителям семейства кошачьих. В некоторых случаях питомцам, у которых диагностировали лейкоз, ветеринар может назначить лекарства, способствующие угнетению вируса в организме. Если кот является только носителем вируса, то он может жить без поддерживающей терапии. Но таким животным необходимы регулярные осмотры врача раз в полгода-год.

Сейчас кошке около четырех лет, она умеет пользоваться лотком, стерилизована. Ее готовы отдать людям старше 25 лет в собственное жилье.