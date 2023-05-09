«В дворниках сам Локоть»: журналист НГС о лучшем районе Новосибирска — здесь самые яркие депутаты и веселая жизнь

Во-первых, у него отличное расположение и здесь пока еще не настолько пыльно, как в других частях Новосибирска. Можно смело говорить, что одна треть района — это различные СНТ. Если считать с частным сектором, то половина Дзержинки — это малоэтажное строительство.

Высоток у нас пока не так много, и если не спускаться на Лежена, то чувствуешь себя вполне комфортно. На тебя не давят 17–25-этажки.