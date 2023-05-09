«В дворниках сам Локоть»: журналист НГС о лучшем районе Новосибирска — здесь самые яркие депутаты и веселая жизнь

Новосибирцы часто критикуют свой город: пыльно, грязно, дороги разбитые, но, несмотря на это, многие живут здесь долгое время и уезжать не собираются. Корреспондент НГС Александра Бруня решила объяснить, почему считает Дзержинский район самым лучшим и какие проблемы больше всего волнуют, а иногда совсем не волнуют дзержинцев. Далее — от первого лица.
Я настолько часто повторяла в редакции, что Дзержинский район — лучший район Новосибирска, что коллеги потребовали более аргументированно изложить свою позицию. Итак, расставляю все точки над «и».
Во-первых, у него отличное расположение и здесь пока еще не настолько пыльно, как в других частях Новосибирска. Можно смело говорить, что одна треть района — это различные СНТ. Если считать с частным сектором, то половина Дзержинки — это малоэтажное строительство.
Высоток у нас пока не так много, и если не спускаться на Лежена, то чувствуешь себя вполне комфортно. На тебя не давят 17–25-этажки.
Дзержинский район однозначно за экологию. А как иначе, если у нас огромное количество троллейбусов. Правда, они страшненькие, свежевыкрашенные в яркий зеленый цвет, примерно как вот этот памятник, и издают такие звуки, что, кажется, вот-вот развалятся... Но это всё мелочи жизни. Главное — ты достаточно быстро добираешься до самой заветной цели по утрам. До метро.
Ходят легенды, что дзержинскую линию метро продлят и возликуют жители Гусинобродского шоссе и Волочаевской. Но пока мэр и его команда только учатся правильно писать документы, дзержинцы радуются «Золотой ниве» и «Березовой роще».
У нас однозначно одни из самых ярких депутатов и горсовета, и Заксобрания.
Первым в моём рейтинге идет безусловный лидер — Евгений Лебедев. Эксцентричный, но точно эффективный депутат (тут без сарказма), который занимается действительно проблемами простых граждан. Чистка снега, проблемы с тротуарами, мусором, детскими площадками, школами — вот этим всем, чем должен заниматься районный депутат. Слушать жалобы жителей и работать.
Но, правда, периодически он горожан посылает... По известному адресу. Но точно знает, как быть с избирателями на одной волне.
На волоске оказалась депутатская карьера Георгия Андреева с Дзержинки из-за... любви! Дзержинцы с удивлением следили за тем, как антикоррупционная комиссия горсовета пытается доказать, что его возможная женитьба на помощнице могла нарушить закон.
История закончилась благополучно. Мандата Андреева не лишили, о недоразумении этом быстро забыли, так как есть более важные вещи, например ужасная дорога на улице Есенина, мусор и т. д.
Еще одним депутатом славится Дзержинский район — в Заксобрании интересы дзержинцев неустанно защищает Николай Мочалин. Однажды он пошел в книжный и с удивлением обнаружил там литературу по ЛГБТ-тематике. Немедленно ее приобрел и принес... Угадайте куда? Правильно, в Заксобрание.
Книгами он поделился с помощником губернатора, приложил чеки и потребовал проверить законность продажи подобной литературы. Что стало дальше с данными книгами, до сих пор гадают дзержинцы. И спокойно спят, понимая, что самыми важными вопросами занимается их областной депутат.
Дзержинский район однозначно элитный, ведь в дворниках у нас сам мэр. В конце апреля в Новосибирске проходил субботник, и именно в Дзержинском районе, на реке Каменке, наводил Анатолий Локоть порядок.
Три года назад мне потребовалось три месяца и огромное количество сил и нервов, чтобы заставить мэрию заставить их подрядчика убрать строительный мусор, который тот лихо скинул в Каменку, загадив берег.
У жителей именно Дзержинки самые крепкие нервы. Всего какой-то месяц — и ты уже не обращаешь никакого внимания на истребители, летающие над твоей головой и напротив твоих окон, горластого петуха с частного сектора и цыган с их тележками, вечно старающихся тебя этой тележкой как минимум задеть.
Наши дети, в отличие от остальных районов, ни на один месяц не оставались без снежных горок. Так как для дзержинских УК, судя по всему, вывоз снега из дворов — преступление против природы. Снежные кучи выше человеческого роста великолепно справлялись с функциями горок.
Немного ложки дегтя придется все-таки добавить. Это, конечно, улица Волочаевская. Многострадальная наша дорога. Она и так была убитая, а капитальный ремонт ее окончательно добил. С другой стороны, можно же выбрать и другой путь. Дзержинцы — люди позитивные и находчивые. Например, можно оставить автомобиль на парковке и поехать на самом любимом транспорте дзержинцев — троллейбусе.
Но основная-то проблема района решена давно. Несмотря на океаны слез дзержинцев, в которых мог бы утонуть весь город, в Березовой роще запретили местному кафе жарить шашлыки на открытом огне. Признавайтесь, кому мешали этот манящий дымок и запах?!
Возвращаясь к серьезному тону, могу с уверенностью сказать, что ни за что бы не променяла любимую Дзержинку ни на какой другой район. Здесь правда неплохая транспортная доступность, а вездесущие ручки порубщиков деревьев пока сюда не добрались. Ждем парка на Каменке, ремонта дорог, мечтаем о новых станциях метро и очень не ждем застройщиков с их давящими на простого горожанина высотками.