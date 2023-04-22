СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняНовосибирца развели на кредит
Все новости
Все новости

Травников выложил фотографию с граблями, а Локоть — с бревном. Городецкий тоже убирает Новосибирск — рассказываем где

В Новосибирске 22 апреля проводят общегородской субботник

4 030

Главы города и региона не стесняются работы на улице — и всех новосибирцев призывают последовать их примеру

Поделиться

Руководители города и области и другие заметные политики вышли 22 апреля на общегородской субботник.

Мэр Новосибирска провел утро 22 апреля в строящемся парке «Каменка», где новосибирцы убирают территорию после зимы. Сам парк активно обустраивают и планируют закончить первый этап к концу года.

— Если мы всё сделаем как задумано, будет живописное место: красивая река, красивый природный парк. Надеюсь, это место станет притягательным не только для жителей Дзержинского района, но и для всех новосибирцев, — сказал он.

Губернатор области Андрей Травников в это время вместе с еще примерно 300 новосибирцами убирал территорию монумента Славы.

— Можно лежать на диване, ворчать на недоработки коммунальных служб, иногда абсолютно справедливо, а можно встать, объединиться в такую дружную команду и стараться побыстрее сделать наши города, поселки, нашу область, нашу страну чище и красивее, — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

На территории монумента Славы порядок также наводили сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин.

В последнее время мэр Новосибирска получает одно за другим предписания прокуратуры о состоянии города: контролирующие органы недовольны мусором и состоянием ливневок. Анатолий Локоть поручил любыми средствами привести Новосибирск в порядок.

Субботник в НовосибирскеАнатолий ЛокотьАндрей Травников
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ16
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter