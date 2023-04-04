«Хоть вручную, хоть как»: мэр Новосибирска приказал очистить город от пыли и грязи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал отчистить город от пыли после зимы. По его словам, грязи на дорогах много и скоро она окажется в воздухе. Об этом мэр заявил сегодня, 4 апреля, на аппаратном совещании.
Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Эпов сообщил, что в Новосибирске уже начали частично убирать пыль, грязь и смет.
— Центральные части города активно убираются, в смену выходит до трех единиц подметальной техники. Заготовили силами ДЭУ-1 шампунь «Бионорд», будем обрабатывать проезжую часть, чтобы исключить пылеобразование, — отметил Сергей Эпов.
На это Анатолий Локоть ответил, что после зимы на дорогах осталось большое количество грязи от реагентов, и это надо убирать. По словам мэра, как только поднимется ветер, пыль будет в воздухе.
— Хоть вручную, хоть как, но это надо убирать. Необходимо развернуть уборку лотковой части, на разделительных линиях, на островках безопасности. Там грядки лежат, — отметил Анатолий Локоть.
Новосибирск получил семь новых машин для уборки города. Они могут убирать улицы как зимой, так и летом.