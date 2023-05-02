«На Фантомаса стал похож»: в НСО разгорелся скандал из-за покраски памятника в зеленый цвет

В рабочем поселке Краснозерское в Новосибирской области покрасили в зеленый цвет памятник первому активисту-комсомольцу Николаю Захарову. Фото появилось в местном издании «Краснозерская новь».
Творчество местные жители, если судить по комментариям в соцсетях, не оценили.
— Исполнителей и заказчиков ремонта необходимо проверить по статьям «вандализм» и «осквернение памятников». И это не шутка. Неужели не хватает здравости и рассудка увидеть, что они творят? — недоумевает местный житель.
— Сначала увидел, подумал, что кто-то поглумился над памятником. Потом прочитал заголовок, оказывается, нет, это его в порядок привели. На Фантомаса стал похож, — отметил другой подписчик издания.
В администрации рабочего поселка Краснозерское корреспонденту НГС сообщили, что вопрос с покраской памятника сегодня обсуждается с самого раннего утра. Глава сейчас уже выехал на место.
— Он поехал разбираться. У нас нет информации, кто провел эти работы, — объяснили в администрации.
Глава рабочего поселка Виталий Суриков заверил, что памятник сегодня уже перекрасили в серебристый цвет.
— Всё исправили. Какой-то добровольный помощник, не могу выяснить кто, уже всех на уши поднял, всё сделал хорошо. Но единственное — сам бюст почему-то выкрасил в зеленый цвет, — объяснил глава. — Покрасил основание хорошо, отремонтировал, а бюст почему-то зеленый. Но сегодня уже всё исправили.
Николай Захаров — первый комсомолец-активист Краснозерского, убитый в 1928 году.
В конце марта стало известно, что на въезде в Академгородок в Новосибирске планируется установка стелы «Город трудовой доблести Новосибирск».