«На Фантомаса стал похож»: в НСО разгорелся скандал из-за покраски памятника в зеленый цвет

Творчество местные жители, если судить по комментариям в соцсетях, не оценили.

— Исполнителей и заказчиков ремонта необходимо проверить по статьям «вандализм» и «осквернение памятников». И это не шутка. Неужели не хватает здравости и рассудка увидеть, что они творят? — недоумевает местный житель.

