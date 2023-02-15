«Политическая шизофрения», «Франкенштейн» и «завхоз»: как депутаты принимали отчет Анатолия Локтя за год

«Я два раза голосовал против — это не страшно»

Другой депутат, Антон Картавин, обратил внимание на проблемы в городском хозяйстве, которые известны не первый год: пыль и качество уборки снега. Из-за них он предлагал коллегам не принимать отчет мэра:

— Мы можем принять или не принять отчет мэра и тем самым запустить возможность для его отставки, если нас не устраивает его работа. Сейчас пошла странная политическая конъюнктура. Якобы многих не устраивает работа мэра, но при этом мы регулярно все 30 лет существования Новосибирска принимаем каждого, не только Анатолия Евгеньевича Локтя. Если вас не устраивает работа — проголосуйте против. У вас есть такая возможность, вам ее доверили ваши избиратели. Я два раза голосовал против, и знаете, это не страшно. Я и третий раз могу проголосовать против. Правильно сказал депутат Украинцев — да, вопрос пыли. У меня есть аллергия на пыль, я дышу этим воздухом. Как и вы все. Снег на тротуарах убирается только на Красном проспекте, в первую очередь у здания мэрии. Если придете на проспект Карла Маркса — там уже другая ситуация.

