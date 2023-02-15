«Политическая шизофрения», «Франкенштейн» и «завхоз»: как депутаты принимали отчет Анатолия Локтя за год

Сегодня, 15 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил перед депутатами горсовета с отчетом о работе за 2022 год. Он рассказал о дорожном ремонте, транспорте, праздничных мероприятиях и других событиях и изменениях в городе. Депутаты отреагировали на выступление мэра по-разному. Мы собрали для вас их самые эмоциональные высказывания.
О чем говорил мэр
В отчете Анатолия Локтя было указано, что в городе провели 150 мероприятий, связанных с «Новогодней столицей России». В Новосибирске ввели 1,2 миллиона квадратных метров жилья, завершили 15 долгостроев, обустроили парк «Арена». Дорожный ремонт провели на 237 объектах на сумму 3,4 миллиарда рублей. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 35 километров покрытия. Для уборки города закупили 36 единиц спецтехники. Также стало известно, что станция метро «Спортивная» готова на
— На очереди — станция метро «Спортивная». Физические работы фактически завершены, остались последние нюансы. Задача ближайшего времени — получить необходимые разрешения, решить все формальные вопросы, ввести станцию в эксплуатацию, — объяснил мэр.
Анатолий Локоть также рассказал о ситуации с безработицей, социальных выплатах и других аспектах жизни города.
Реакция депутатов
«Франкенштейна надо было разобрать»
Одним из первых об отчете мэра на сессии высказался Игорь Украинцев:
— Есть проблемные точки, которые надо решать. Давным-давно этого Франкенштейна — «Метро Мир» — надо было разобрать по частям. Он у нас занимается и дорогами, и строительством домов, и чем только не занимается, и ливневками. Когда один человек играет на всех инструментах сразу — это цирк. Если мы хотим услышать музыку, это должен быть оркестр. И надо распределить задачи правильным образом.
«Я два раза голосовал против — это не страшно»
Другой депутат, Антон Картавин, обратил внимание на проблемы в городском хозяйстве, которые известны не первый год: пыль и качество уборки снега. Из-за них он предлагал коллегам не принимать отчет мэра:
— Мы можем принять или не принять отчет мэра и тем самым запустить возможность для его отставки, если нас не устраивает его работа. Сейчас пошла странная политическая конъюнктура. Якобы многих не устраивает работа мэра, но при этом мы регулярно все 30 лет существования Новосибирска принимаем каждого, не только Анатолия Евгеньевича Локтя. Если вас не устраивает работа — проголосуйте против. У вас есть такая возможность, вам ее доверили ваши избиратели. Я два раза голосовал против, и знаете, это не страшно. Я и третий раз могу проголосовать против. Правильно сказал депутат Украинцев — да, вопрос пыли. У меня есть аллергия на пыль, я дышу этим воздухом. Как и вы все. Снег на тротуарах убирается только на Красном проспекте, в первую очередь у здания мэрии. Если придете на проспект Карла Маркса — там уже другая ситуация.
Отчет мэра мы принимаем год за годом. Не нравится — не принимайте. А если принимаете, тогда, пожалуйста, скорее всего нам придется на следующей сессии голосовать по изменениям в областной закон. Тогда тоже скажете: «Нас устраивает мэр. Мы не принимаем вашу поправку. Мы всем городским советом проголосуем за то, чтобы выбирать мэра на прямых выборах». Да, нам придется отправиться на перевыборы, и еще раз можно прийти проголосовать. Если мэр нам нравится — мы можем принять отчет еще раз. Запретить Законодательному собранию извращать волю избирателей города Новосибирска, которую вы так поддерживаете, принимая отчет раз за разом.
«Политическая шизофрения»
После высказывания Антона Картавина выступил депутат от КПРФ Антон Тыртышный:
— На самом деле результаты работа мэра и мэрии за прошлый год, с моей точки зрения, внушительные. Конечно, наше депутатское объединение будет поддерживать отчет мэра. Здесь депутаты, наши коллеги, кто-то является сторонниками прямого механизма выбора мэра, кто-то — сторонниками изменений. Я могу сказать по этому поводу лишь одно. Тем гражданам, нашим коллегам, которые, с одной стороны, выступают за механизм прямых выборов, а с другой — говорят о том, что надо голосовать, и они будут голосовать против отчета мэра. Это на самом деле — политическая шизофрения. В этом политическом моменте сейчас. Если вы сторонник прямых выборов, то вы точно должны поддерживать отчет мэра в этой ситуации. И значит говорить, что это по-другому, просто несерьезно.
«Он не просто завхоз»
Депутат из Советского района Светлана Каверзина отметила положительные изменения в хозяйстве Новосибирска, которые произошли в прошлом году. Но отказалась поддерживать отчет мэра:
— В продолжение реплики Антона Григорьевича. Вы путаете институт прямых выборов мэра и конкретного человека. Между ними нет знака равенства. Институт прямых выборов — в интересах всех жителей. Мы видим, что 2022 год много дал Новосибирску. Освещение улиц улучшилось кардинально. Общественный транспорт улучшился. Если бы наш мэр был просто завхозом, я бы проголосовала за. Но мэр у нас — лицо выбранное. И он, на мой взгляд, просто обязан участвовать в тех политических дискуссиях, которые сейчас идут в городе. Он предпочел отмалчиваться. Поэтому я никак не смогу поддержать работу мэра. Он не просто завхоз нашего города, он должен быть вместе с жителями, потому что он выбранное лицо. Я буду воздерживаться.
Мораторий на строительство в центре
Сергей Бондаренко, депутат от фракции «Единая Россия», обратил внимание на проблему нехватки школ в Центральном районе Новосибирска:
— Хотел сказать несколько слов о космонавте, которая сегодня в космосе. А училась она не где-нибудь, а в школе
Обращаю ваше внимание: от Ипподромки до Кошурникова застроено всё. Ни одной школы. Дети, которые рождены на стороне Фрунзе, так сказать, развивающейся, пойдут через огромную дорогу. Это опасно. Это очень важный аргумент. Застроили жиркомбинат — ни одной школы.
Вообще у меня предложение: наложить на центр мораторий до стабилизации ситуации по социальной инфраструктуре. Обращаю внимание, что у нас нет даже поликлиники в центре.
Чем дело закончилось
В ходе голосования 31 депутат поддержал отчет мэра, 5 высказались против принятия, еще 3 воздержались.
В январе Анатолию Локтю исполнилось 64 года. Пост мэра он занимает с 2014 года. В этом материале НГС вспомнил биографию, яркие фото и интервью главы города.