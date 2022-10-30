Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости
Уборку космонавты проводят каждую субботу
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, уборкой космонавты занимаются каждую субботу.
— Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль. Обычно она оседает на пылефильтрах решеток систем кондиционирования воздуха. И в отличие от пыли на Земле любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть ее, что крайне неприятно, — пояснили в организации.
Ранее мы опубликовали видео, где Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина. Отметим, чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса.