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Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости

Уборку космонавты проводят каждую субботу

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Уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле, — не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости

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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поделилась видео, как она делает уборку на МКС в условиях невесомости. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, уборкой космонавты занимаются каждую субботу.

— Уборка на космической станции — гораздо более важный процесс, чем в обычной квартире на Земле. На станции все предметы находятся в условиях микрогравитации, в том числе и неизбежная пыль. Обычно она оседает на пылефильтрах решеток систем кондиционирования воздуха. И в отличие от пыли на Земле любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть ее, что крайне неприятно, — пояснили в организации.

Ранее мы опубликовали видео, где Кикина в условиях невесомости подстригла коллегу — российского космонавта Дмитрия Петелина. Отметим, чтобы подстричься в космосе, используют специальную машинку, которая работает по принципу пылесоса.

Анна КикинаНовосибирскРоскосмос
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