«Под завалами могут быть люди». Что известно о взрыве газа и обрушении подъезда — дайджест ЧП

Утром 9 февраля в Новосибирске прогремел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. НГС собрал самое главное, что известно о трагедии на данный момент.
Сообщение о взрыве газа в многоквартирном жилом доме на Линейной, 39 поступило в ГУ МЧС России по Новосибирской области в 07:43.
- По данным регионального СУ СК РФ, в результате происшествия в доме обрушились два подъезда. Позже в мэрии Новосибирска уточнили, что речь идет о втором и третьем подъездах жилого здания. Третий обрушился полностью, второй — частично;
- после трагедии специалисты МЧС открыли горячую линию, на которой можно узнать о состоянии родственников, которые жили в доме. В городе развернули пункт временного размещения на базе школы
№ 85, расположенной вблизи места ЧП. Позже городские власти объявили, что приняли решение о размещении жильцов из пострадавшего дома в гостинице «Северная»;
- по данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, в результате происшествия погибли два человека, еще 11 пострадали. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека. Источники НГС сообщают еще минимум о двоих погибших;
- после ЧП мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тысяч рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что восстанавливать здание, где произошел взрыв, не будут. Всех жильцов планируется расселить «в оперативном порядке»;
- новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Региональная прокуратура также организовала проверку.
НГС продолжает следить за происшествием в онлайн-трансляции.