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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

«В каждом подъезде по 15 квартир»: что известно о взрыве газа на Линейной

На месте работают медицина катастроф, скорая помощь и негосударственные медслужбы

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Сейчас на месте ЧП работает наш фотограф Александр Ощепков

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В Новосибирске на место взрыва газа в доме на улице Линейной съехались представители разных экстренных служб. Рассказываем, что известно на данный момент.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что в 03:43 по московскому времени поступило сообщение о взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на Линейной. К месту оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале сообщает о трагедии и уточняет, что в каждом подъезде — по 15 квартир:

— Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф. Ведутся работы по разбору завалов. На место прибыла бригада территориального центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Все больницы города готовы к приему пострадавших.

Мы ведем онлайн-репортаж об этом ЧП.

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