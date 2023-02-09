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Взрыв газа на Линейной

Пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тысяч рублей в Новосибирске

О других выплатах объявят позже

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Деньги выдадут пострадавшим без пакета документов

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Пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Рассматриваем вопрос по материальной помощи, но твердо могу сказать, что непосредственно пострадавшим 100 тысяч сейчас выплатим. У нас есть правовая база. Это тем, кто лишился квартир, без специальных документов. Дальше будем работать, — добавил Анатолий Локоть.

Сейчас стало известно, что число пострадавших выросло до 11 человек.

— Первый сигнал поступил в 07:43. Примерно в это время произошло обрушение. Причина устанавливается. Пострадали второй и третий подъезды. Реакция была очень быстрой. Спасательные работы начались сразу, — добавил мэр. — Организованы спасательные операции. Был развернут штаб.

На базе школы № 85 развернут пункт временного размещения. Что будет с домом, пока неизвестно.

Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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