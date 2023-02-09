Пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тысяч рублей в Новосибирске

Пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Рассматриваем вопрос по материальной помощи, но твердо могу сказать, что непосредственно пострадавшим 100 тысяч сейчас выплатим. У нас есть правовая база. Это тем, кто лишился квартир, без специальных документов. Дальше будем работать, — добавил Анатолий Локоть.