«1 января в скорой нет большой необходимости»: директор «Медтранса» объяснил, почему водителям урезали количество смен

Активисты независимого профсоюза компании «Медтранс», где работают водители скорой помощи, обслуживающей правый берег Новосибирска, вновь заявили о притеснениях со стороны руководства. Начальство сократило им в графике февраля смены, число которых влияет на зарплату. Ранее такое же сокращение было в январе. Директор «Медтранса» Александр Леонтьев назвал ситуацию произведственной необходимостью, а также подчеркнул, что, в частности, 1 января спрос на скорые понижен. НГС разбирался в позиции сторон.
— В графиках на февраль, которые нам предоставили, у всех нас убрали по две ночные смены. Нам объяснили, что у нас переработка по часам. Если считать по рабочим дням, то в будущем месяце по трудовому календарю у нас положено быть где-то 140 часов, а у нас будет даже 144. Но если бы смены не убирали, было бы 168 часов. Все это преподносилось нам так: мол, вы хотите работать по закону, вот и будете работать по закону, — рассказал корреспонденту НГС профсоюзный активист Александр Чиглин.
Мужчина пояснил, что их отобранные ночные смены распределят среди других водителей. И тогда каждый из этих водителей, получается, отработает в феврале 192 часа, что почти на 50 часов больше, чем у каждого профсоюзного активиста.
Директор «Медтранса» Александр Леонтьев, чья подпись стоит на графиках, заметил, что он их не составляет.
— Я графики не составляю. Графики составляют диспетчеры. Значит, такая производственная необходимость. Мы работаем в рамках производственной необходимости. Если есть нарушение закона, их право обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию, министерство здравоохранения. <…> График составляет компьютер. И диспетчер, — прокомментировал ситуацию директор «Медтранса» Александр Леонтьев.
Александр Чиглин заметил, что точно такая же ситуация была и в начале 2023 года, о чем НГС рассказал 5 января. Тогда директор «Медтранса» освободил от работы активистов независимого профсоюза на все праздничные дни, пояснив корреспонденту НГС, что это он так заботится о водителях и дает им возможность отдохнуть. Только вот в результате такого «отдыха», как заметил Чиглин, его скорая 1 января на вызовы вообще не выезжала, так как не нашлось никого, кто бы захотел выйти на смену вместо него в первый день после Нового года. На это директор «Медтранса» заметил, что 1 января в скорых особой необходимости нет.
— А 1 января, как правило, день, в котором вообще [в скорых] нет необходимости большой. Потому что люди находятся дома — вызовов как таковых нет, — объяснил простой автомобиля скорой помощи Леонтьев.
Профсоюз уже подал жалобы в прокуратуру и трудовую инспекцию по январскому притеснению активистов — ответа по ним пока еще нет — и готовит аналогичные жалобы по рабочим графикам, подписанным директором «Медтранса», на февраль.
У руководства «Медтранса» не задались отношения с независимым профсоюзом еще с осени 2021 года. Тогда водители скорой помощи взбунтовались и пожаловались в редакцию НГС на плохие условия работы, невысокую зарплату, а позже — на дискриминацию не привитых от коронавируса сотрудников.
Скандал дошел до регионального Минздрава, но власти предпочли не вмешиваться в конфликт, а директор «Медтранса» Александр Леонтьев тогда первый раз, как замечают водители, решил наказать всех членов профсоюза. Несколько десятков человек в конце 2021 года получили годовую премию примерно в четыре раза меньше, чем все остальные сотрудники:
Наконец, в январе 2022 года водители рассказали, что получили за декабрь не всю зарплату, но в «Медтрансе» заверили корреспондента НГС, что зарплата выплачена всем полностью. Правда, уже через пару месяцев стало известно: Государственная трудовая инспекция нарушения с выплатой зарплаты всё же зафиксировала, предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей.