«1 января в скорой нет большой необходимости»: директор «Медтранса» объяснил, почему водителям урезали количество смен

— В графиках на февраль, которые нам предоставили, у всех нас убрали по две ночные смены. Нам объяснили, что у нас переработка по часам. Если считать по рабочим дням, то в будущем месяце по трудовому календарю у нас положено быть где-то 140 часов, а у нас будет даже 144. Но если бы смены не убирали, было бы 168 часов. Все это преподносилось нам так: мол, вы хотите работать по закону, вот и будете работать по закону, — рассказал корреспонденту НГС профсоюзный активист Александр Чиглин.



Мужчина пояснил, что их отобранные ночные смены распределят среди других водителей. И тогда каждый из этих водителей, получается, отработает в феврале 192 часа, что почти на 50 часов больше, чем у каждого профсоюзного активиста.