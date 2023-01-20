Морозные выходные: показываем в одной картинке, что нельзя делать при обморожении и как его диагностировать

Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди.

— Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Больше вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенес холодовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам, — уточнили в Роспотребнадзоре.