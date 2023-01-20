Морозные выходные: показываем в одной картинке, что нельзя делать при обморожении и как его диагностировать

Роспотребнадзор РФ напомнил основные правила профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе и объяснил, чего делать нельзя. По прогнозу погоды, на выходных в Новосибирске температура может опуститься до -36 градусов.
— Обморожение — это травма, вызванная повреждающим воздействием холода. Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжелых случаях — к необратимым нарушениям, — напоминает ведомство.
Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди.
— Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Больше вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенес холодовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Как помочь при обморожении
К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи.
— В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20–30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками), — отметили в ведомстве.
В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.
Чего делать нельзя
В Роспотребнадзоре предупреждают, что нельзя растирать обмороженные участки снегом и массировать их — это может привести к усугублению процесса:
— Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий.
— Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее, питье. Давать пострадавшему алкоголь не целесообразно, — замечают в Роспотребнадзоре.
Что помогает избежать обморожения
Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой.
— Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдет одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, теплая, водонепроницаемая обувь, — подытожили в Роспотребнадзоре РФ.
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