Морозы в городе до -36 градусов: в Новосибирск вновь идет холод — когда он отступит

В Новосибирск на несколько дней возвращаются крепкие морозы. Холод идет с Якутии и продержится все выходные.



— Холод резко заходит в город и также резко он начинает отходить. Антициклон мощный идет с Якутии, к нам разворачивается гребень. Низкие температуры придут ненадолго, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.