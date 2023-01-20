Морозы в городе до -36 градусов: в Новосибирск вновь идет холод — когда он отступит

В Новосибирск на несколько дней возвращаются крепкие морозы. Холод идет с Якутии и продержится все выходные.
— Холод резко заходит в город и также резко он начинает отходить. Антициклон мощный идет с Якутии, к нам разворачивается гребень. Низкие температуры придут ненадолго, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В Новосибирске в субботу 21 сентября ночью ожидается -29...-31 градусов, днем -25...-27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2–7 м/с.
22 сентября, в воскресенье, в темное время суток -34...-36 градусов, в светлое -19...-21 градусов. Ветер южный ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с. Преимущественно без осадков.
В городе в понедельник, 23 января ночью небольшой снег, днем снег умеренный, местами метель. Ночью будет -19...-21 градус с небольшим повышением к утру. Днем -10...-12 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы днем до 17 м/с.
В Новосибирской области в ближайшие сутки будет преимущественно без осадков, лишь по югу небольшой снег. Ночью -23...-28 градусов, местами до -33 градусов, днем -22...-27 градусов, местами до — 32 градусов, по юго-западу -15...-17 градусов. Ветер северо-восточный 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В регионе 22 января, в воскресенье преимущественно без осадков, по западу во второй половине дня небольшой снег. В темное время суток ожидается -25...-30 градусов, местами до -39 градусов. В светлое время суток -16...-21 градус, по западу -9...-14 градусов. Ветер южный ночью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.
В понедельник 23 января днем небольшой, местами умеренный снег, метели. Ночью -18...-23 градусов, местами по юго-востоку -30 градусов. Днем -4...-9 градусов, местами до -14 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы ночью до 17 м/с, днем до 19 м/с.
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