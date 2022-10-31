Может быть реальный срок: что грозит депутату за ДТП с 6-летним мальчиком — разбор от юриста

Какое наказание грозит депутату по тем статьям, что озвучены

Сегодня в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено производство по двум статьям КоАП. Также возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности».

Суд с участием Татарского межрайонного прокурора уже рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он получил 11 суток ареста.