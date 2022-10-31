Может быть реальный срок: что грозит депутату за ДТП с 6-летним мальчиком — разбор от юриста
В «Единой России» уже заявили, что исключат Сергея Мамонтова из партии
Депутат из Татарска Сергей Мамонтов может получить реальный срок за ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик. Такое наказание могут применить, если окажется, что ребенок получил серьезные повреждения. Юрист Сергей Егоров подробно разобрал, что может повлиять на это громкое дело и на какую компенсацию ущерба могут рассчитывать родители пострадавшего ребенка.
Кратко о ДТП
Громкое ДТП произошло 30 октября в городе Татарске Новосибирской области. На видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и было опубликовано в группе «АСТ-54», видно, как дорогая белоснежная иномарка сбивает 6-летнего мальчика и переезжает его. Из машины выходит мужчина, стоит возле ребенка, затем возвращается за руль и уезжает. Мальчик остается корчиться от боли на земле.
Водитель явился в отдел полиции только после объявления машины в розыск — это депутат «Единой России» Сергей Мамонтов. В итоге прокуратура Новосибирской области потребовала возбудить на него уголовное дело. В региональном отделении «Единой России» сегодня сообщили, что Сергея Мамонтова исключат из партии.
Мама пострадавшего мальчика поговорила с корреспондентами НГС. Ребенок находится в реанимации.
Какое наказание грозит депутату по тем статьям, что озвучены
Сегодня в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено производство по двум статьям КоАП. Также возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности».
Суд с участием Татарского межрайонного прокурора уже рассмотрел первое административное дело против депутата — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он получил 11 суток ареста.
Второе административное дело — по статье 12. 24 КоАП РФ еще на рассмотрено.
Всё будет зависеть от тяжести вреда. По части 1 — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, депутату грозит административный штраф от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
По части 2 — нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, депутату грозит административный штраф от
Есть еще и уголовное дело против Сергея Мамонтова.
— Статья 125 УК РФ — оставление в опасности. Это заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нём заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, — объяснил Сергей Егоров. — Это преступление небольшой тяжести, за это, как правило, дают наказание в виде лишения свободы условно.
Наказания по этой статье — от максимального штрафа в 80 тысяч рублей и до лишения свободы до одного года.
Какие еще статьи могут грозить депутату
Юрист подчеркнул, что если вред здоровью ребенку будет тяжкий, то тогда водителю грозит уголовная ответственность по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Наказание может быть разное — от принудительных работ до лишения свободы от 3 до 7 лет. И высока вероятность, что срок будет реальным.
Отягчающие обстоятельства и взыскание расходов
Отягчающих обстоятельств, которые могут повлиять на итоговый приговор, если дело дойдет до суда, Сергей Егоров на видео не увидел. В ГУ МВД по Новосибирской области также сообщили, что водитель был трезв.
— Родители ребенка вправе взыскать с виновника ДТП моральный и материальный вред, а если прибегнут к помощи юриста — и расходы на него. Из личного опыта могу привести пример. В октябре 2022 года вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда, так вот по нему в пользу потерпевшего, которому причинен тяжкий вред здоровью, только моральный вред был взыскан в размере
Как должен был действовать водитель
Депутат должен был остаться на месте ДТП и сделать всё, чтобы помочь ребенку.
— Водитель должен был остаться на месте ДТП и вызвать скорую помощь и ГИБДД — и дождаться их прибытия. Не исключаю, что Бастрыкин возьмет это громкое дело на личный контроль, — подчеркнул юрист.
Сегодня НГС удалось узнать, что Сергей Мамонтов ехал на кроссовере Toyota RAV4 нового,