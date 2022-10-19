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Новосибирцы пожаловались на неработающие фонари на Широкой — когда их починят

Света нет от хлебозавода до остановки «Невельского» — это больше 1 километра

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Когда со светом возникли проблемы, местные жители не знают: когда дни стали короче, фонари уже не работали

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Новосибирцы пожаловались на неработающее уличное освещение на улице Широкой в Ленинском районе. По словам местных жителей, ни один фонарь не горит от хлебозавода (дом 35) до остановки «Улица Невельского» — на протяжении 1 километра 100 метров. В мэрии пообещали, что к пятнице свет включат.

— С тех пор, как в 7 часов утра стало темно, ни разу [еще] не включали, — написала в среду, 12 октября, читательница НГС Олеся Гаак. — Через пешеходный переход возле 18-й поликлиники пройти невозможно, водители не видят пешехода.

Пока единственный источник света на Широкой — автомобильные фары

Пока единственный источник света на Широкой — автомобильные фары

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О том, что произошло с уличным освещением и когда на Широкой заработают фонари, НГС поинтересовался у мэрии Новосибирска. Вчера, 18 октября, представители муниципалитета ответили, что проблему вот-вот решат.

— Линия уличного освещения по улице Широкой расположена на опорах, установленных между трамвайными путями, находится на балансе и в хозяйственном ведении МКП «Горэлектротранспорт», — рассказали в мэрии. — В настоящее время силами данного предприятия осуществляется устранение неисправности на указанном участке линии уличного освещения по улице Широкой.

По информации муниципалитета, починить фонари планируют к 21 октября 2022 года.

Ранее НГС узнавал у новосибирцев, где в городе темнее всего, — при работе над материалом нашему фотографу пришлось использовать длинную выдержку. Иначе на иллюстрациях была бы только чернота.

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Уличное освещение
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