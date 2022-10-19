Новосибирцы пожаловались на неработающие фонари на Широкой — когда их починят

Новосибирцы пожаловались на неработающее уличное освещение на улице Широкой в Ленинском районе. По словам местных жителей, ни один фонарь не горит от хлебозавода (дом 35) до остановки «Улица Невельского» — на протяжении 1 километра 100 метров. В мэрии пообещали, что к пятнице свет включат.



— С тех пор, как в 7 часов утра стало темно, ни разу [еще] не включали, — написала в среду, 12 октября , читательница НГС Олеся Гаак. — Через пешеходный переход возле 18-й поликлиники пройти невозможно, водители не видят пешехода.