Новосибирцы пожаловались на неработающие фонари на Широкой — когда их починят
Света нет от хлебозавода до остановки «Невельского» — это больше
Новосибирцы пожаловались на неработающее уличное освещение на улице Широкой в Ленинском районе. По словам местных жителей, ни один фонарь не горит от хлебозавода (дом 35) до остановки «Улица Невельского» — на протяжении 1 километра 100 метров. В мэрии пообещали, что к пятнице свет включат.
— С тех пор, как в 7 часов утра стало темно, ни разу [еще] не включали, — написала в среду,
О том, что произошло с уличным освещением и когда на Широкой заработают фонари, НГС поинтересовался у мэрии Новосибирска. Вчера,
— Линия уличного освещения по улице Широкой расположена на опорах, установленных между трамвайными путями, находится на балансе и в хозяйственном ведении МКП «Горэлектротранспорт», — рассказали в мэрии. — В настоящее время силами данного предприятия осуществляется устранение неисправности на указанном участке линии уличного освещения по улице Широкой.
По информации муниципалитета, починить фонари планируют к
Ранее НГС узнавал у новосибирцев, где в городе темнее всего, — при работе над материалом нашему фотографу пришлось использовать длинную выдержку. Иначе на иллюстрациях была бы только чернота.