Первый «Форд» в городе и масонские знаки: кем были первые богачи Новониколаевска и где их дома

Развитие Новониколаевска как города в начале ХХ века тесно связано с именами купцов и меценатов. Дома этих знаковых людей сохранились и до сих пор украшают Красный проспект. Журналист НГС побывал на одной из экскурсий от музея Новосибирска и выяснил, чьи дома можно встретить в центре города и какие легенды их окружают.



В Новосибирске в июле проходила экскурсия «Легенды Красного проспекта» от музея Новосибирска, которую вела Ольга Добрынина. Помимо историй и легенд, Ольга рассказала про богатых людей Новониколаевска и их дома.