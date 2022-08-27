Первый «Форд» в городе и масонские знаки: кем были первые богачи Новониколаевска и где их дома

Развитие Новониколаевска как города в начале ХХ века тесно связано с именами купцов и меценатов. Дома этих знаковых людей сохранились и до сих пор украшают Красный проспект. Журналист НГС побывал на одной из экскурсий от музея Новосибирска и выяснил, чьи дома можно встретить в центре города и какие легенды их окружают.
В Новосибирске в июле проходила экскурсия «Легенды Красного проспекта» от музея Новосибирска, которую вела Ольга Добрынина. Помимо историй и легенд, Ольга рассказала про богатых людей Новониколаевска и их дома.
Мария Жернакова и ее небольшой домик
Небольшой, по меркам начала XX века, домик на Коммунистической, 43 принадлежал Марии Даниловне Жернаковой. Жилой дом купчихи выглядит маленьким и аккуратным еще и по сравнению с соседним домом, который принадлежал другому купцу — Зедайну. Сейчас во дворе этих домов расположен ресторанный дворик с барами.
— Новониколаевские купчихи совсем не были такими купчихами, которых мы представляем по картинам Кустодиева «Купчиха за чаем», где она сидит вся такая белая, пьет с блюдца чаек, рядом кошечка. Наверное, такие купчихи тоже были, но здесь в Сибири купчихи были то, что называется бизнесвумен, — рассказывает Ольга Добрынина.
Как добавляет экскурсовод, Мария Жернакова была матерью первого городского главы Владимира Жернакова. Жернаковы — это очень значимые люди в истории становления Новосибирска. Например, дядя Владимира Ипполитовича Жернакова построил на площади Будагова первый универсальный магазин.
— Вообще семья Жернаковых владела примерно сотней магазинов по всей Сибири и торговала [буквально] всем. От лошадиных хомутов и заканчивая мясом и фруктами, — добавляет Ольга Добрынина.
Мария Жернакова владела пятью доходными домами. У нее был обувной магазин в городском торговом комплексе, в котором сейчас находится краеведческий музей Новосибирска.
— Там были дорогие магазины. В общем, это были сильно богатые, сильно могучие купцы, — отметила экскурсовод.
Сын Марии Владимировны в 1909 году стал первым главой и сейчас его фотографию можно найти в мэрии Новосибирска в списке почетных жителей города.
— 1909 год известен тем, что в Новониколаевске произошел огромный пожар. 794 дома сгорело, шесть тысяч жителей остались без крова, и тогда Владимир Ипполитович как городской глава оказал огромную поддержку жителям. Он и в Москву писал, и Томскому губернатору. Томский губернатор очень много денег выделил. Сам Жернаков отдал свое жилье. После чего он переехал жить к матери, — рассказала Ольга Добрынина.
Но Владимир Ипполитович недолго жил в доме своей матери. Вскоре сосед Марии Жернаковой, купец Зедайн, предложил переехать к нему.
Купец Зедайн и особняк с масонским знаком
Дом на Коммунистической, 45 в прошлом принадлежал богатому купцу Зедайну, который жил по соседству с Марией Жернаковой. Когда к Марии Жернаковой переехал ее сын, Зедайн отметил, что дом у матери главы города небольшой, и пригласил Владимира Жернакова к себе.
— Зедайн сказал: «Что тебе ютиться в этом маленьком домике, приходи ко мне совершенно бесплатно жить». И после того как Жернаков начал у него жить, Зедайн через некоторое время поднес ему на подпись бумаги, по которым его на год освобождали от налогов, — добавила экскурсовод.
Жители Новониколаевска с подозрением относились к купцу Зедайну. На его доме до сих пор сохранился знак солнца, внутри которого всевидящее око. Это был знак масонов.
— Новониколаевцы считали, что Зедайн все свое богатство нажил не таким уж правильным путем, что он где-то знался с нечистой силой и так далее. Он действительно был великим махинатором, — отметила Ольга Добрынина.
Иван Суриков и его величественный угловой дом
Иван Суриков переехал в Новосибирск из Барнаула. Как уверяет экскурсовод, Иван Тимофеевич был очень богатым купцом, о чем свидетельствует его пышный особняк.
— Он был первым городским старостой. Правда, он пробыл им недолго. У него случилось несчастье — погиб сын, и он ушел от всех общественных поручений. В его здании мы видим большие витрины, — отмечает Ольга Добрынина.
На первом этаже здания Сурикова располагались магазины, на втором было новониколаевское подворье — гостиница.
— Хочу обратить ваше внимание: с тех времен в доме остались такие петли металлические — здесь крепилась защита [на окна]. Новосибирск сравнивали с Чикаго, потому что он так быстро рос. Но, к сожалению, не только по этому показателю город сравнивали с Чикаго, но и по уровню преступности. Сюда понаехало очень много разных людей. Например, в Нахаловке вообще люди селились самовольно, — отмечает экскурсовод.
Федор Маштаков, модное авто и дом, который занял НКВД
Конкуренцию в бизнесе Ивану Сурикову составлял купец Федор Маштаков.
— Маштаков был серьезным конкурентом Сурикову. И у Маштакова [как и у Сурикова] был дом на углу. Сейчас в нем находится художественное училище, а когда-то был НКВД, — рассказала экскурсовод.
Раньше дом купца Маштакова был куда больше — какую-то часть здания и соседний дом купца Рунина снесли для строительства знаменитого Дома с часами.
Федор Маштаков — купец первой гильдии, а также крупный меценат, чье имя занесено в Книгу гордости города. Его дом построил Андрей Крючков, знаменитый сибирский архитектор.
— У Маштакова было двое детей — Иннокентий и Софья. Есть легенда, что когда его дочь Софья выходила замуж, то Маштаков от этого дома до собора Александра Невского выстелил ковровую дорожку. Уж не знаю, красная она была или нет, — поделилась экскурсовод.
Сын Федора Даниловича Иннокентий учился в реальном училище, и по окончании одного из курсов папа подарил сыну автомобиль «Форд».
— Иннокентий был то, что у нас называется золотой молодежью. Любил хулиганить. Он потихоньку подъезжал к извозчикам и вдруг нажимал на клаксон, бибикал, и кони вздымались на дыбы, мчались по Красному проспекту, во все стороны летел навоз. Тогда дырки между булыжниками Красного проспекта заделывали навозом, — рассказала Ольга Добрынина.
На окончание обучения Иннокентий получил от Федора Маштакова мотоцикл фирмы «Норд». Сейчас этот мотоцикл хранится в Краеведческом музее Новосибирска.
Прочитайте и другие наши материалы об истории Новосибирска и городских легендах
НГС прогулялся по Нахаловке и Ельцовке и обнаружил там ушедшие от старости в землю избушки, столетние здания каменных заводов и другие примечательные детали прошлого.
Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы.
«Возможно, не было бы такого Новосибирска». Как сложилась судьба семьи Григория Будагова, который строил мост через Обь.
Легенды Кудряшовского кладбища: таинственный склеп, могилы известных бизнесменов и семьи Карелина.
В прошлом году мы побывали на экскурсии по Дому с часами: взгляните на здание с квартирами без кухонь и жутким подвалом, где, по преданиям, обитает привидение «черного барона».