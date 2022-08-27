СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 60.09
eur 59.88
Тема дняКак туристы отдыхают в Сочи
Все новости
Все новости
Репортаж

Первый «Форд» в городе и масонские знаки: кем были первые богачи Новониколаевска и где их дома

Музей Новосибирска провел экскурсию об истории Красного проспекта

27

В тихом центре Новосибирска можно встретить дома, построенные в начале XX века

Поделиться

Развитие Новониколаевска как города в начале ХХ века тесно связано с именами купцов и меценатов. Дома этих знаковых людей сохранились и до сих пор украшают Красный проспект. Журналист НГС побывал на одной из экскурсий от музея Новосибирска и выяснил, чьи дома можно встретить в центре города и какие легенды их окружают.

В Новосибирске в июле проходила экскурсия «Легенды Красного проспекта» от музея Новосибирска, которую вела Ольга Добрынина. Помимо историй и легенд, Ольга рассказала про богатых людей Новониколаевска и их дома.

Мария Жернакова жила в небольшом кирпичном особняке. Сейчас это улица Коммунистическая

Мария Жернакова жила в небольшом кирпичном особняке. Сейчас это улица Коммунистическая

Поделиться

Мария Жернакова и ее небольшой домик

Небольшой, по меркам начала XX века, домик на Коммунистической, 43 принадлежал Марии Даниловне Жернаковой. Жилой дом купчихи выглядит маленьким и аккуратным еще и по сравнению с соседним домом, который принадлежал другому купцу — Зедайну. Сейчас во дворе этих домов расположен ресторанный дворик с барами.

— Новониколаевские купчихи совсем не были такими купчихами, которых мы представляем по картинам Кустодиева «Купчиха за чаем», где она сидит вся такая белая, пьет с блюдца чаек, рядом кошечка. Наверное, такие купчихи тоже были, но здесь в Сибири купчихи были то, что называется бизнесвумен, — рассказывает Ольга Добрынина.

Как добавляет экскурсовод, Мария Жернакова была матерью первого городского главы Владимира Жернакова. Жернаковы — это очень значимые люди в истории становления Новосибирска. Например, дядя Владимира Ипполитовича Жернакова построил на площади Будагова первый универсальный магазин.

— Вообще семья Жернаковых владела примерно сотней магазинов по всей Сибири и торговала [буквально] всем. От лошадиных хомутов и заканчивая мясом и фруктами, — добавляет Ольга Добрынина.

Сейчас дворик ее дома — часть популярного в Новосибирске ресторанного дворика

Сейчас дворик ее дома — часть популярного в Новосибирске ресторанного дворика

Поделиться

Мария Жернакова владела пятью доходными домами. У нее был обувной магазин в городском торговом комплексе, в котором сейчас находится краеведческий музей Новосибирска.

— Там были дорогие магазины. В общем, это были сильно богатые, сильно могучие купцы, — отметила экскурсовод.

Сын Марии Владимировны в 1909 году стал первым главой и сейчас его фотографию можно найти в мэрии Новосибирска в списке почетных жителей города.

— 1909 год известен тем, что в Новониколаевске произошел огромный пожар. 794 дома сгорело, шесть тысяч жителей остались без крова, и тогда Владимир Ипполитович как городской глава оказал огромную поддержку жителям. Он и в Москву писал, и Томскому губернатору. Томский губернатор очень много денег выделил. Сам Жернаков отдал свое жилье. После чего он переехал жить к матери, — рассказала Ольга Добрынина.

Но Владимир Ипполитович недолго жил в доме своей матери. Вскоре сосед Марии Жернаковой, купец Зедайн, предложил переехать к нему.

Рядом с домом Зендайна идет стройка

Рядом с домом Зендайна идет стройка

Поделиться

Купец Зедайн и особняк с масонским знаком


Дом на Коммунистической, 45 в прошлом принадлежал богатому купцу Зедайну, который жил по соседству с Марией Жернаковой. Когда к Марии Жернаковой переехал ее сын, Зедайн отметил, что дом у матери главы города небольшой, и пригласил Владимира Жернакова к себе.

— Зедайн сказал: «Что тебе ютиться в этом маленьком домике, приходи ко мне совершенно бесплатно жить». И после того как Жернаков начал у него жить, Зедайн через некоторое время поднес ему на подпись бумаги, по которым его на год освобождали от налогов, — добавила экскурсовод.

На зеленом куполе изображен масонский знак

На зеленом куполе изображен масонский знак

Поделиться

Жители Новониколаевска с подозрением относились к купцу Зедайну. На его доме до сих пор сохранился знак солнца, внутри которого всевидящее око. Это был знак масонов.

— Новониколаевцы считали, что Зедайн все свое богатство нажил не таким уж правильным путем, что он где-то знался с нечистой силой и так далее. Он действительно был великим махинатором, — отметила Ольга Добрынина.

Иван Суриков и его величественный угловой дом

В доме Сурикова располагалась типография

В доме Сурикова располагалась типография

Поделиться

Иван Суриков переехал в Новосибирск из Барнаула. Как уверяет экскурсовод, Иван Тимофеевич был очень богатым купцом, о чем свидетельствует его пышный особняк.

— Он был первым городским старостой. Правда, он пробыл им недолго. У него случилось несчастье — погиб сын, и он ушел от всех общественных поручений. В его здании мы видим большие витрины, — отмечает Ольга Добрынина.

Сейчас дом Сурикова — это часть еще одного ресторанного дворика

Сейчас дом Сурикова — это часть еще одного ресторанного дворика

Поделиться

На первом этаже здания Сурикова располагались магазины, на втором было новониколаевское подворье — гостиница.

— Хочу обратить ваше внимание: с тех времен в доме остались такие петли металлические — здесь крепилась защита [на окна]. Новосибирск сравнивали с Чикаго, потому что он так быстро рос. Но, к сожалению, не только по этому показателю город сравнивали с Чикаго, но и по уровню преступности. Сюда понаехало очень много разных людей. Например, в Нахаловке вообще люди селились самовольно, — отмечает экскурсовод.

Сейчас в доме находится Новосибирское государственное художественное училище

Сейчас в доме находится Новосибирское государственное художественное училище

Поделиться

Федор Маштаков, модное авто и дом, который занял НКВД


Конкуренцию в бизнесе Ивану Сурикову составлял купец Федор Маштаков.

— Маштаков был серьезным конкурентом Сурикову. И у Маштакова [как и у Сурикова] был дом на углу. Сейчас в нем находится художественное училище, а когда-то был НКВД, — рассказала экскурсовод.

Раньше дом купца Маштакова был куда больше — какую-то часть здания и соседний дом купца Рунина снесли для строительства знаменитого Дома с часами.

Федор Маштаков — купец первой гильдии, а также крупный меценат, чье имя занесено в Книгу гордости города. Его дом построил Андрей Крючков, знаменитый сибирский архитектор.

— У Маштакова было двое детей — Иннокентий и Софья. Есть легенда, что когда его дочь Софья выходила замуж, то Маштаков от этого дома до собора Александра Невского выстелил ковровую дорожку. Уж не знаю, красная она была или нет, — поделилась экскурсовод.

Дом сделан с откошенным углом. К такому углу было удобнее подъезжать гужевому транспорту

Дом сделан с откошенным углом. К такому углу было удобнее подъезжать гужевому транспорту

Поделиться

Сын Федора Даниловича Иннокентий учился в реальном училище, и по окончании одного из курсов папа подарил сыну автомобиль «Форд».

— Иннокентий был то, что у нас называется золотой молодежью. Любил хулиганить. Он потихоньку подъезжал к извозчикам и вдруг нажимал на клаксон, бибикал, и кони вздымались на дыбы, мчались по Красному проспекту, во все стороны летел навоз. Тогда дырки между булыжниками Красного проспекта заделывали навозом, — рассказала Ольга Добрынина.

На окончание обучения Иннокентий получил от Федора Маштакова мотоцикл фирмы «Норд». Сейчас этот мотоцикл хранится в Краеведческом музее Новосибирска.

Прочитайте и другие наши материалы об истории Новосибирска и городских легендах

НГС прогулялся по Нахаловке и Ельцовке и обнаружил там ушедшие от старости в землю избушки, столетние здания каменных заводов и другие примечательные детали прошлого.

Тайны «Березовой рощи»: как надгробия младенцев сменили дорожки для прогулок и аттракционы.

«Возможно, не было бы такого Новосибирска». Как сложилась судьба семьи Григория Будагова, который строил мост через Обь.

Легенды Кудряшовского кладбища: таинственный склеп, могилы известных бизнесменов и семьи Карелина.

В прошлом году мы побывали на экскурсии по Дому с часами: взгляните на здание с квартирами без кухонь и жутким подвалом, где, по преданиям, обитает привидение «черного барона».

По теме

БогачиИсторияЭкскурсия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2