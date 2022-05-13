Как вырастить огромные георгины: правила посадки, ухода и самые красивые сорта

Оптимальное время высадки георгин в нашем регионе приходится в период с третьей декады мая до начала июня, то есть когда уже наверняка минует угроза возвратных заморозков. Высадка в более ранние сроки практикуется, тогда увеличивают глубину высадки корнеклубня, а место высадки мульчируют. В случае с ранней высадкой нужно следить за прогнозом погоды и быть готовым укрывать место высадки георгин в любой момент. В регионах с более теплым климатом сейчас самое время для высадки.



Как сажать георгины

Растения можно высаживать одиночно, а можно — рядами (в таком случае минимальное расстояние между кустами составляет 50 см).

Необходимо подготовить посадочную яму размером большим, чем сам корнеклубень. Примерно 30 см в длину, ширину и глубину. В лунку добавить горсть перепревшего навоза, можно удобрения пролонгированного действия, присыпать землей и всё перемешать.



Аккуратно разместите корнеклубень на такой глубине, чтобы место присоединения корневой шейки к клубню было заглублено на 6 (максимум 10) см. Не забывайте про опору! Ее лучше заблаговременно установить, воткнув крепкий колышек или прутик сразу в лунку. Позже, когда растение будет уже большое, установить опору, минуя травмирование растения, будет невозможно.