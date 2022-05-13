Как вырастить огромные георгины: правила посадки, ухода и самые красивые сорта
Для того чтобы получить гигантский цветок, вам придется постараться
Новосибирцы выращивают множество красивых цветов у себя на даче. Мы уже подробно рассказывали о розах, раскрывали секреты выращивания гладиолусов, а сегодня речь пойдет об одном из самых заметных цветов сада — георгинах. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, объясняет, как получить огромные цветы, какие сорта лучше выбрать и когда их сажать. Далее — от первого лица.
Георгина — обильноцветущее травянистое растение. В сибирских регионах выращивается как однолетняя культура, причем корнеклубень на зиму выкапывают с последующим хранением его при низких плюсовых температурах.
Самые красивые сорта георгин
Сортов георгин огромное множество. Есть высокорослые (кусты выше 1 м), низкорослые бордюрного типа, махровые, немахровые. В основном георгины разделяют по типу соцветия: однорядные, бахромчатые, нимфейные, пионовидные, анемоновидные, игольчатые, помпонные и
У каждого свое видение прекрасного. Мне очень нравятся анемоновидные георгины. Также рекомендую присмотреться к следующим сортам:
- «вулкан» — старый сорт георгин красного окраса, формирует крепкие цветоносы, устойчив к болезням, подходит для срезки;
- «кенора макоб» — высокорослый куст (130 см) с кактусовидными соцветиями: кружевные рассеченные лепестки темно-бордового окраса;
- «цуки йори» — один из самых эффектных сортов с бахромчатым краем белого окраса с легким желтым оттенком;
- «томас а. эдисон» — морозостойкий высокорослый (130 см) сорт георгин с нежным лиловым окрасом;
- «ребекка» или «грезы ребекки» — контрастные малиново-белые лепестки никого не оставят равнодушным.
Отдельное место занимают однолетние георгины, которые можно вырастить из семян. Такой вариант подходит тем садоводам, у которых нет возможности хранения корнеклубней зимой.
Когда высаживать георгины
Оптимальное время высадки георгин в нашем регионе приходится в период с третьей декады мая до начала июня, то есть когда уже наверняка минует угроза возвратных заморозков. Высадка в более ранние сроки практикуется, тогда увеличивают глубину высадки корнеклубня, а место высадки мульчируют. В случае с ранней высадкой нужно следить за прогнозом погоды и быть готовым укрывать место высадки георгин в любой момент. В регионах с более теплым климатом сейчас самое время для высадки.
Как сажать георгины
Растения можно высаживать одиночно, а можно — рядами (в таком случае минимальное расстояние между кустами составляет 50 см).
Необходимо подготовить посадочную яму размером большим, чем сам корнеклубень. Примерно 30 см в длину, ширину и глубину. В лунку добавить горсть перепревшего навоза, можно удобрения пролонгированного действия, присыпать землей и всё перемешать.
Аккуратно разместите корнеклубень на такой глубине, чтобы место присоединения корневой шейки к клубню было заглублено на 6 (максимум 10) см. Не забывайте про опору! Ее лучше заблаговременно установить, воткнув крепкий колышек или прутик сразу в лунку. Позже, когда растение будет уже большое, установить опору, минуя травмирование растения, будет невозможно.
Как получить гигантский цветок георгины
При выращивании обязательно удаление сорняков, рыхление, полив 1–2 раза в неделю, подкормки и пасынкование.
Пасынкование (удаление лишних боковых побегов) георгинам необходимо для того, чтобы добиться наибольшей декоративности растения. В первую очередь пасынкование влияет на размер цветка, что для крупноцветковых сортов очень важно.
Как правило, для раскрытия потенциала цветка оставляют 2 центральных стебля. Подкормки требуются нечасто, но растение будет вам благодарно, если раз в 2 недели вы обольете его раствором навоза.
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