Новосибирская область готовится к созданию вытрезвителей — закон отправили на доработку

На сессии Заксобрания Новосибирской области в первом чтении приняли закон о создании вытрезвителей в Новосибирской области.

Доклад о создании вытрезвителей 29 апреля на сессии прочла Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области.

Елена Бахарева объяснила, что сейчас людей в алкогольном состоянии отправляют в больницу №34 и она из-за этого создает не лучшее впечатление на больных.

— Мы в принципе сейчас уже видим очень четкие критерии, в каком состоянии человек может туда помещаться. Безусловно планируем предусмотреть возможность, чтобы там не пребывали лица без определенного места жительства, — уточнила министр соцразвития.