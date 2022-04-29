Новосибирская область готовится к созданию вытрезвителей — закон отправили на доработку
Пока депутаты приняли его во втором чтении
На сессии Заксобрания Новосибирской области в первом чтении приняли закон о создании вытрезвителей в Новосибирской области.
Доклад о создании вытрезвителей 29 апреля на сессии прочла Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области.
Елена Бахарева объяснила, что сейчас людей в алкогольном состоянии отправляют в больницу №34 и она из-за этого создает не лучшее впечатление на больных.
— Мы в принципе сейчас уже видим очень четкие критерии, в каком состоянии человек может туда помещаться. Безусловно планируем предусмотреть возможность, чтобы там не пребывали лица без определенного места жительства, — уточнила министр соцразвития.
У депутатов возникло много вопросов насчет сотрудничества с МВД, про согласие граждан на перевозку и про обеспечение безопасности.
— Если говорить про старый опыт, то много было оправданного... Все же это связано с сохранением имущества, и обеспечения безопасности и оправданности. И про согласие — в каком состоянии должен быть человек, чтобы выразить согласие? Если он соглашается, то значит он еще в не нужной кондиции, — усомнился депутат Александр Терепа.
Законопроект в первом чтении в Заксобрании Новосибирской области приняли. Его направили на доработку для второго чтения.
— Мы сейчас законом определим сам факт создания такого учреждения, а порядок его работы будет определяться позже, — сообщила Елена Бахарева.
О возвращении вытрезвителей в Новосибирск сообщили в январе 2022 года. Позже уточнили, что первый в Новосибирске бесплатный медвытрезвитель откроется к концу 2022 года. В учреждении будет 20 коек.