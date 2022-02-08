Уголовное дело возбуждено из-за смерти 4 детей в Краснообской больнице: одна из мам рассказала подробности

— Мне сообщили, что возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетних. Помимо нас, там еще трое детей, которые проходили лечение в краснообской больнице в 2021 году. Нашли много нарушений в диагностике и лечении, — уточнила НГС женщина.

Умида Абдуллаева также заявила, что страховая компания «СИМАЗ-МЕД» провела экспертизу оказания помощи ее дочери в четырех медучреждениях города. Нарушения выявили только в больнице в Краснообске, к которой должны были применить штрафные санкции (документ имеется в распоряжении редакции).

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина подтвердила журналисту НГС, что по описанным в публикации НГС фактам в производстве следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238 УК РФ:



— В настоящее время производство предварительного следствия по уголовному делу не завершено.

