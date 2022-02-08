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Тема дняДело из-за смерти 4 детей в больнице Краснообска
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Уголовное дело возбуждено из-за смерти 4 детей в Краснообской больнице: одна из мам рассказала подробности

После публикации НГС эту больницу проверяла прокуратура

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Мама Эвелины (на фото), Умида, рассказывала, что била тревогу по поводу состояния дочери, но спасти ее не удалось

Мама Эвелины (на фото), Умида, рассказывала, что била тревогу по поводу состояния дочери, но спасти ее не удалось

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти по неосторожности 4 детей в отделении детской онкологии и гематологии в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска.

Напомним, что родители умерших и болеющих детей жаловались редакции на это отделение: они утверждали, что пациенты отделения умирают не от рака, а от внутрибольничных инфекций. После публикации НГС на эту тему прокуратура региона начала проверку.

О возбуждении дела сообщили Умиде Абдуллаевой — маме умершей 9-летней Эвелины Гурьяновой.

— Мне сообщили, что возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетних. Помимо нас, там еще трое детей, которые проходили лечение в краснообской больнице в 2021 году. Нашли много нарушений в диагностике и лечении, — уточнила НГС женщина.

Умида Абдуллаева также заявила, что страховая компания «СИМАЗ-МЕД» провела экспертизу оказания помощи ее дочери в четырех медучреждениях города. Нарушения выявили только в больнице в Краснообске, к которой должны были применить штрафные санкции (документ имеется в распоряжении редакции).

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина подтвердила журналисту НГС, что по описанным в публикации НГС фактам в производстве следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 238 УК РФ:

— В настоящее время производство предварительного следствия по уголовному делу не завершено.

Более подробную информацию в СК пока предоставить не могут.

СЮЖЕТ

Внутрибольничные инфекции в детской больницеВнутрибольничные инфекции в детской больнице

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году после приезда московских экспертов в отделении детской онкогематологии сменился заведующий, а позже прокуратура внесла представление министру за найденные нарушения.

Вы тоже столкнулись с нарушениями в больнице? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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