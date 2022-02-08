Уголовное дело возбуждено из-за смерти 4 детей в Краснообской больнице: одна из мам рассказала подробности

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти по неосторожности 4 детей в отделении детской онкологии и гематологии в Новосибирской клинической центральной районной больнице Краснообска.
Напомним, что родители умерших и болеющих детей жаловались редакции на это отделение: они утверждали, что пациенты отделения умирают не от рака, а от внутрибольничных инфекций. После публикации НГС на эту тему прокуратура региона начала проверку.
О возбуждении дела сообщили Умиде Абдуллаевой — маме умершей
— Мне сообщили, что возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетних. Помимо нас, там еще трое детей, которые проходили лечение в краснообской больнице в 2021 году. Нашли много нарушений в диагностике и лечении, — уточнила НГС женщина.
Умида Абдуллаева также заявила, что страховая компания «СИМАЗ-МЕД» провела экспертизу оказания помощи ее дочери в четырех медучреждениях города. Нарушения выявили только в больнице в Краснообске, к которой должны были применить штрафные санкции (документ имеется в распоряжении редакции).
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина подтвердила журналисту НГС, что по описанным в публикации НГС фактам в производстве следственного управления СК России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по
— В настоящее время производство предварительного следствия по уголовному делу не завершено.
Более подробную информацию в СК пока предоставить не могут.
Ранее мы рассказывали, что в 2021 году после приезда московских экспертов в отделении детской онкогематологии сменился заведующий, а позже прокуратура внесла представление министру за найденные нарушения.
Вы тоже столкнулись с нарушениями в больнице? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: