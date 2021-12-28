Прокуратура выписала предписание министру за нарушения в детском отделении гематологии — родители жаловались на внутрибольничные инфекции

Новосибирская прокуратура нашла нарушения в детском отделении гематологии краснообской больницы: проверку инициировали после того, в сентябре 2021 года на НГС вышла публикация с жалобами родителей пациентов на внутрибольничные инфекции — некоторые из них уверяли, что из-за них у детей ухудшается состояние, а некоторые утверждали, что дети умирали.

С привлечением специалистов контрольных органов прокуратурой были проведены проверки в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, Новосибирской ЦРБ и областной клинической больнице.