Прокуратура выписала предписание министру за нарушения в детском отделении гематологии — родители жаловались на внутрибольничные инфекции

Новосибирская прокуратура нашла нарушения в детском отделении гематологии краснообской больницы: проверку инициировали после того, в сентябре 2021 года на НГС вышла публикация с жалобами родителей пациентов на внутрибольничные инфекции — некоторые из них уверяли, что из-за них у детей ухудшается состояние, а некоторые утверждали, что дети умирали.
С привлечением специалистов контрольных органов прокуратурой были проведены проверки в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, Новосибирской ЦРБ и областной клинической больнице.
— Результаты проверок послужили основанием для внесения представления министру здравоохранения области, главному врачу Новосибирской клинической центральной районной больницы и направления материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Новосибирской клинической центральной районной больницы. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре области, — уточнили НГС в пресс-службе прокуратуры.
О внутрибольничных инфекциях в отделении детской гематологии в краснообской больнице заговорили в сентябре 2021 года: мама 3-летней Любы Усовой Оксана утверждала, что состояние ее дочери, которая борется с онкологическим заболеванием, ухудшилось из-за внутрибольничной инфекции. Оксана Усова подняла вопрос о состоянии отделения на приеме у первого заместителя губернатора НСО Юрия Петухова, и после этого отделение решили закрыть на ремонт и помывку, а пациентов перевели в областную больницу.
Другие родители пациентов онкогематологическго отделения тоже поделились своими историями: например, у Умиды Абдуллаевой умерла 9-летняя дочь — Эвелина Гурьянова.
Ранее мы рассказывали, что в октябре 2021 года после резонансного закрытия детской онкогематологии и жалоб родителей в Новосибирск прилетели важные эксперты из Москвы, потом в отделении сменился заведующий. 22 декабря 2021 года в краснообской больнице назначили нового главврача.