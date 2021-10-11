Чем болела 9-летняя Эвелина, которая умерла после лечения в краснообской онкогематологии? Официальный диагноз

Минздрав Новосибирской области рассказал о диагнозе умершей 9-летней Эвелины Гурьяновой. Ее мама Умида Абдуллаева считает, что во всём виноваты внутрибольничные инфекции, упущенное время и халатность врачей.



Что произошло с девочкой

Ранее НГС рассказывал, что Эвелина Гурьянова проходила лечение в детском отделении онкогематологии в больнице в Краснообске.

— Нас перевели в реанимационное отделение. Тромбоциты и другие показатели крови упали. Ей заливали калий и кальций. У нее не было мочеиспускания — я понимала, что проблема с почками. Опухал живот. Говорила им об этом, просила направить нас в областную, где решают такие проблемы. По результатам анализов было видно, что в крови у нее вирус. У нее были диарея, рвота, слабость. Анализ на возбудителя инфекции они не делают и говорят, что нет времени ждать результата в течение недели, — объясняла журналисту НГС Умида.