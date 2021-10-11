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Чем болела 9-летняя Эвелина, которая умерла после лечения в краснообской онкогематологии? Официальный диагноз

В ведомстве объяснили, почему девочку не сразу перевели в областную больницу

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Опухоль у Эвелины обнаружили летом 2021 года, в октябре ее хотели прооперировать в Москве

Опухоль у Эвелины обнаружили летом 2021 года, в октябре ее хотели прооперировать в Москве

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Минздрав рассказал о диагнозе умершей 9-летней пациентки онкогематологии

Минздрав Новосибирской области рассказал о диагнозе умершей 9-летней Эвелины Гурьяновой. Ее мама Умида Абдуллаева считает, что во всём виноваты внутрибольничные инфекции, упущенное время и халатность врачей.

Что произошло с девочкой

Ранее НГС рассказывал, что Эвелина Гурьянова проходила лечение в детском отделении онкогематологии в больнице в Краснообске.

— Нас перевели в реанимационное отделение. Тромбоциты и другие показатели крови упали. Ей заливали калий и кальций. У нее не было мочеиспускания — я понимала, что проблема с почками. Опухал живот. Говорила им об этом, просила направить нас в областную, где решают такие проблемы. По результатам анализов было видно, что в крови у нее вирус. У нее были диарея, рвота, слабость. Анализ на возбудителя инфекции они не делают и говорят, что нет времени ждать результата в течение недели, — объясняла журналисту НГС Умида.

После Умида добилась осмотра хирурга из санавиации, но показаний для перевода, по его словам, не было. Мама девочки утверждает, что их перевели в областную больницу только после того, как она вышла через знакомых на сотрудника Минздрава.

— Кровь не могли очистить — по всему организму была инфекция, сепсис. Мне сказали в областной, что это всё из-за упущенного времени, — говорила Умида Абдуллаева.

Ее дочь умерла 15 сентября 2021 года. Мама девочки отказалась от вскрытия, объяснив это тем, что Эвелина и так намучилась.

Родители других пациентов отделения онкогематологии тоже утверждают, что там дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций. А у кого-то значительно ухудшалось состояние.

Что говорит Минздрав

В Минздраве НСО ответили на запрос журналиста НГС, что поскольку родители Эвелины Гурьяновой отказались от обязательного патолого-анатомического вскрытия, то установить непосредственную причину cмepти не представляется возможным. И указали заключительный прижизненный клинический диагноз Эвелины Гурьяновой:

— Основной диагноз — эпителиальная гепатобластома, группа высокого риска. Состояние после биопсии опухоли от 7 июля 2021 года. Состояние после полихимиотерапии — 2 блока. Фоновое заболевание — хроническая тяжелая белково-энергетическая недостаточность, кахексия (крайнее истощение организма. — Прим. ред.). Осложнения основного заболевания — иммуносупрессия (угнетение иммунитета по той или иной причине. — Прим. ред.), постхимиотерапевтический миелотоксический агранулоцитоз (патологическое состояние, при котором наблюдается снижение уровня лейкоцитов. — Прим. ред.), анемия тяжелой степени, тромбоцитопения (снижение тромбоцитов. — Прим. ред.), сепсис, септический шок, синдром полиорганной недостаточности, отек легких (и так далее).

В ведомстве добавили, что перевод пациентов из стационара одного лечебного учреждения в другое осуществляется не по желанию пациентов или их законных представителей, а в случае наличия показаний:

— Эвелина Гурьянова была переведена в ГБУЗ HCO «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» при возникновении показаний к проведению заместительной почечной терапии.

В Минздраве утверждают, что в обеих больницах проводились необходимые микробиологические исследования для определения возбудителя инфекционного пpoцeссa.

— Министерством здравоохранения Новосибирской области была проведена экспертная оценка качества оказания медицинской помощи Эвелине Гурьяновой на всех этапах лечения, — сообщили в Минздраве, но не пояснили ее результаты.

СЮЖЕТ

Внутрибольничные инфекции в детской больнице

Ранее мы рассказывали о том, что в детском отделении онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий — это произошло после приезда делегации экспертов из Москвы, и этого пытались добиться родители пациентов.

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КраснообскМинздраввнутрибольничные инфекциионкогематология
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