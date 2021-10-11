Чем болела 9-летняя Эвелина, которая умерла после лечения в краснообской онкогематологии? Официальный диагноз

Минздрав рассказал о диагнозе умершей
Минздрав Новосибирской области рассказал о диагнозе умершей
Что произошло с девочкой
Ранее НГС рассказывал, что Эвелина Гурьянова проходила лечение в детском отделении онкогематологии в больнице в Краснообске.
— Нас перевели в реанимационное отделение. Тромбоциты и другие показатели крови упали. Ей заливали калий и кальций. У нее не было мочеиспускания — я понимала, что проблема с почками. Опухал живот. Говорила им об этом, просила направить нас в областную, где решают такие проблемы. По результатам анализов было видно, что в крови у нее вирус. У нее были диарея, рвота, слабость. Анализ на возбудителя инфекции они не делают и говорят, что нет времени ждать результата в течение недели, — объясняла журналисту НГС Умида.
После Умида добилась осмотра хирурга из санавиации, но показаний для перевода, по его словам, не было. Мама девочки утверждает, что их перевели в областную больницу только после того, как она вышла через знакомых на сотрудника Минздрава.
— Кровь не могли очистить — по всему организму была инфекция, сепсис. Мне сказали в областной, что это всё из-за упущенного времени, — говорила Умида Абдуллаева.
Ее дочь умерла 15 сентября 2021 года. Мама девочки отказалась от вскрытия, объяснив это тем, что Эвелина и так намучилась.
Родители других пациентов отделения онкогематологии тоже утверждают, что там дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций. А у кого-то значительно ухудшалось состояние.
Что говорит Минздрав
В Минздраве НСО ответили на запрос журналиста НГС, что поскольку родители Эвелины Гурьяновой отказались от обязательного патолого-анатомического вскрытия, то установить непосредственную причину cмepти не представляется возможным. И указали заключительный прижизненный клинический диагноз Эвелины Гурьяновой:
— Основной диагноз — эпителиальная гепатобластома, группа высокого риска. Состояние после биопсии опухоли от
В ведомстве добавили, что перевод пациентов из стационара одного лечебного учреждения в другое осуществляется не по желанию пациентов или их законных представителей, а в случае наличия показаний:
— Эвелина Гурьянова была переведена в ГБУЗ HCO «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» при возникновении показаний к проведению заместительной почечной терапии.
В Минздраве утверждают, что в обеих больницах проводились необходимые микробиологические исследования для определения возбудителя инфекционного пpoцeссa.
— Министерством здравоохранения Новосибирской области была проведена экспертная оценка качества оказания медицинской помощи Эвелине Гурьяновой на всех этапах лечения, — сообщили в Минздраве, но не пояснили ее результаты.
Ранее мы рассказывали о том, что в детском отделении онкогематологии в Новосибирске сменился заведующий — это произошло после приезда делегации экспертов из Москвы, и этого пытались добиться родители пациентов.